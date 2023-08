Porsche-Experten nennen Herausforderungen für Festkörper-Batterien

Eine neue Generation von Batterien mit festem statt flüssigem Elektrolyt könnte der Elektromobilität einen großen Schub verleihen. Ob sich Festkörper-Batterien durchsetzen, hängt vom Erfolg der Entwickler ab. Porsche Consulting hat die Chancen der Technologie analysiert.

Der neue Batterietyp verspricht größere Reichweiten, schnellere Ladezeiten und höhere Sicherheit. Noch ist die Marktreife aber nicht erreicht, das liegt insbesondere an Herausforderungen bei der wirtschaftlichen Großserienproduktion.

In der Automobilindustrie müssen laut Porsche Consulting sechs zentrale Aufgaben gelöst werden, damit der Durchbruch gelingen kann: die Verbesserung der Produkteigenschaften, die Umstellung bestehender „Gigafactorys“ auf die spezifischen Anforderungen der Festkörper-Batterien, die Integration der Batterien in die Fahrzeugsysteme, der Aufbau robuster Lieferketten für neue Materialien, die Kostenreduktion durch den Einsatz größerer Zellformate sowie die Finanzierung der Anlaufphase.

„Game Changer“

Von einem echten „Game Changer“ spricht Dr. Fabian Duffner, Partner Advanced Technologies bei Porsche Consulting, wenn es um die Festkörper-Batterie geht. Sie kann aus seiner Sicht nicht nur die Automobilwelt „revolutionieren“, sondern auch beispielsweise Flugzeugen die Elektrifizierung ermöglichen. Sie würde den Automobilherstellern die Chance geben, sich noch schneller aus der Abhängigkeit von asiatischen Akkuherstellern zu lösen. Denn anders als bei der herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterie handele es sich bei den Technologieführern in erster Linie um Start-ups aus den USA.

Duffner sagt allerdings: „Die Feststoffbatterie wird kein Selbstläufer. Es gibt zahlreiche Herausforderungen, die technisch und ökonomisch erst noch gelöst werden müssen, bevor die industrielle Fertigung beginnen kann.“ Unter dem Strich zeige sich, „dass die Vorteile der Feststoffbatterie im Vergleich zur Lithium-Ionen-Batterie gewaltig sind. Allerdings ließe sich Ähnliches von den technischen Problemen behaupten, die noch gelöst werden müssen, um sie in die Serienreife zu überführen“.

Werden die Herausforderungen gelöst und tritt die Marktreife somit wie prognostiziert ein, schätzen die Berater das mögliche Marktvolumen rund um die industrielle Fertigung der Festkörper-Batterien kumulativ bis 2035 auf über 400 Milliarden Euro ein. Gelinge es, die Herausforderungen der Festkörper-Batterie zu lösen, werde diese die Lithium-Ionen-Batterie aller Voraussicht nach in vielen Bereichen bis 2035 ersetzen, glaubt man bei Porsche Consulting. Wahrscheinlich werde es zuvor eine Übergangsphase geben, in der der neue Batterietyp aufgrund noch geringer Stückzahlen und hoher Kosten zunächst hochpreisigen Marktsegmenten vorbehalten bleibt.

Einsatz zuerst im Premium-Segment

Prognosen der Berater nach werden zunächst Pkw-Marken im Premium-Segment mit Festkörper-Batterien unterwegs sein. Parallel dürfte die Antriebstechnik auch in erste Flugzeuge verbaut werden. Allerdings nicht in die großen Passagier- und Frachtmaschinen, sondern in sogenannte Electric Vertical Take-Off and Landing Aircrafts (eVTOLs) – kleine elektrische Zwei- bis Sechssitzer, die den Taxibetrieb in die Luft verlagern könnten.

Erst, wenn ab 2030 die industrielle Produktion der neuen Batterietechnologie an Fahrt gewinne und weitere Fortschritte beim Thema Materialeffizienz erreicht würden, werde sie den Lithium-Ionen-Batterien auch in puncto Kosten überlegen sein, so Porsche Consulting. Zu diesem Zeitpunkt werde sie aller Voraussicht nach eine ebenso lange, wenn nicht sogar längere Lebensdauer aufweisen als ihr Vorgängermodell. Der Einsatz werde dabei nicht auf das E‑Auto beschränkt bleiben. „Das Gegenteil ist der Fall“, sagt Dr. Xiaohan Wu, Senior Experte bei Porsche Consulting: „Die ganzheitliche Verbesserung der Batterie-KPIs erlaubt die Elektrifizierung weiterer Branchen, die mit der heutigen Technik noch nicht vorstellbar ist.“

Auch wenn das Potenzial der Festkörper-Batterie groß ist, noch ist die Forschung daran eine Wette auf die Zukunft. Zwar haben Entwickler bereits erste Zellen entwickelt, die bei Raumtemperatur funktionieren, doch bis zur Großserie könnte es noch einige Jahre dauern. Und auch das ist laut Porsche Consulting keinesfalls sicher, da die vielversprechendsten Konzepte bisher entweder nur mit Prototypen im Labor demonstriert wurden oder sich in einer Pilotphase befinden. In jedem Fall sei die Industrie „noch ein ganzes Stück weit entfernt“ von einer hochautomatisierten Produktion, wie man sie von der Lithium-Ionen-Batterie kennt.

„Ab 2030 rechnen wir mit einer vollständigen Industrialisierung“

„Ab 2030 rechnen wir mit einer vollständigen Industrialisierung und mit einer einhergehenden Performance-Steigerung bei sinkenden Produktionskosten“, so Dr. Wu. Spätestens dann zeige sich auch die „disruptive Qualität“ der neuen Technik. Die könnte nach Einschätzung der Berater die komplette Automobilindustrie erfassen. Porsche Consulting geht bis 2035 von Marktanteilen für mit Festkörper-Batterie betriebene Fahrzeuge von 5 bis 15 Prozent aus. Das dürfte bis zu 35 Millionen Fahrzeugen entsprechen, die dann auf den Straßen unterwegs sein werden.

Neben der Herstellung der Batterie müssen Lösungen für ihre Integration ins Fahrzeug gefunden werden. Das Hauptproblem: Die Festkörper-Batterie „atmet“ quasi. Dieser Prozess der Ausdehnung und anschließenden Schrumpfung kann bei der Lithium-Metall-Anode mehr als zehn Zentimeter im Gesamtfahrzeug betragen. Ingenieure müssen also eine Möglichkeit finden, wie sich eine solche Volumenänderung in einen ansonsten starren Fahrzeugrahmen integrieren lässt. Daneben muss das Zellformat der heutigen Prototypenzellen deutlich vergrößert werden, um für den Einsatz in der Automobilindustrie und weitere Anwendungen relevant zu werden.

Auch beim Thema Material haben die Forscher noch eine volle To-do-Liste, die sie bis zu einer echten Industrialisierung abarbeiten müssen. Verbessert werden müssen die Materialeigenschaften aller drei maßgeblichen Komponenten der Festkörper-Batterie: Festelektrolyt, Kathode und Anode.

Sind Festkörper-Batterien serienreif, muss die Industrie die notwendigen Lieferketten für die neuen Materialien etablieren. „Hierbei kann sie nur beschränkt auf die bereits bestehende Supply Chain von Lithium-Ionen-Batterien zurückgreifen. Das Set der benötigten Chemikalien ist einfach zu unterschiedlich“, erklärt Porsche Consulting. Vor allem bei stark nachgefragten Rohstoffen wie Lithium sei es geboten, dass sich die Hersteller im Hinblick auf Verfügbarkeit und Preisschwankungen absichern. Feststoff-Elektrolyte enthielten aufs Volumen bezogen bis zu 50-mal mehr Lithium als konventionelle Flüssigelektrolyte.

Die Industrialisierung der Festkörper-Batterie ist laut den Experten mit großem finanziellen Risiko verbunden. Allein für den Aufbau einer Pilotanlage im Megawatt-Bereich müsse mit Kosten von 500 Millionen bis 1 Milliarde Euro gerechnet werden. Falls die Planer den eigenständigen Aufbau einer „Gigafabrik“ mit bis zu 20 Gigawattstunden anstreben, müssten sie mit weiteren Investitionen von rund 2 Milliarden Euro kalkulieren.