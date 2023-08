10-jähriges Tesla-„Supercharger“-Jubiläum in Europa: Kostenloses Laden für alle

Genau zehn Jahre nach der Eröffnung der ersten „Supercharger“-Ladestationen in Europa lädt Tesla alle Elektroauto-Besitzer am 29. August von 09:00 Uhr MESZ bis zum Ende des Tages ein, kostenlos zu laden. Die eintägige Aktion ist Teil der Tesla „Electric Summer“-Events.

Am 29. August 2013 waren die ersten sechs Ladestationen in Norwegen eröffnet worden. Nach zehn Jahren umfasst Teslas Schnellladenetz 36 Länder in Europa, im Nahen Osten und in Afrika (EMEA), mit Unternehmensangaben nach über Tausend Standorten und mehr als 13.000 einzelnen Ladeplätzen.

Über 70 Prozent des Supercharger-Netzes in EMEA seien jetzt auch für E-Autos anderer Marken zugänglich, so der Konzern. Tesla hat 2021 damit begonnen, seine Supercharger für kompatible Fahrzeuge aller Marken freizugeben. Geplant ist, das gesamte Netz zu öffnen. Das unbeschränkte Tesla-Netz bestehe gegenwärtig aus über 9200 Superchargern und 660 Stationen, heißt es in einer Mitteilung. „Damit ist es das größte Schnellladestationsnetz in Europa“, so Tesla.

Die „Electric Summer“-Festivitäten haben im Juli begonnen und setzten sich im August mit Autokino-Events in einigen europäischen Städten fort. Die Aktivitäten kulminieren am 1. September mit einer Feier zum 10-jährigen Jubiläum in der Nähe von Oslo.