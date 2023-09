Aral Pulse in Deutschland jetzt mit 250 Schnelllade-Standorten

Aral baut sein Angebot an schnellen Lademöglichkeiten hierzulande weiter aus. Ende August wurde an einer Tankstelle in der Gemeinde Weeze in Nordrhein-Westfalen der 250. Schnelllade-Standort der Marke Aral Pulse in Deutschland in Betrieb genommen.

„99 % unserer Aral-Pulse-Ladestationen sind ultraschnell und 100 % bieten Speisen und Getränke, eine Toilette und gut beleuchtete, sichere und saubere Plätze zum Entspannen, während Sie Ihr Auto aufladen, unabhängig davon, ob die Ladestationen an einer Aral-Station, einem Supermarkt oder einem Schnellrestaurant stehen“, so der Vorstand für Elektromobilität Alexander Junge in einem Beitrag auf dem Online-Karrierenetzwerk LinkedIn.

Immer mehr Standorte böten zudem eine Überdachung zum Schutz vor Regen und Hitze. „Und unsere Kunden lieben unser Angebot: Wir haben weit über 100.000 Kundentransaktionen pro Monat! Vielen Dank für Ihr Vertrauen, liebe Kunden! Wir werden unser Netzwerk für Sie weiter ausbauen und die Welt auf dem Weg zu Netto-Null unterstützen“, so Junge.

Bis Ende des Jahres will die Konzernmutter BP die Zahl der Aral-Ladepunkte auf 3000 erhöhen. „Damit rückt das Ziel, bis 2025 weit über 5.000 Ladepunkte in ganz Deutschland bereitzustellen, in greifbare Nähe“, hieß es Anfang Juli. Zu diesem Zeitpunkt waren laut einer Mitteilung rund 1500 Ladepunkte von Aral Pulse in Betrieb.

Durch eine Ladeleistung von bis zu 300 kW könnten E-Autofahrer bei Aral innerhalb von zehn Minuten grünen Strom für eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern beziehen – wenn das Fahrzeug über die entsprechende Technik verfügt.