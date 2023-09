VW-Tochter Elli erweitert europäisches Ladenetz auf 540.000 Ladepunkte

Volkswagens Tochter Elli hat auf der Messe IAA Mobility einen Überblick über Lade- und Serviceprodukte sowie einen Ausblick auf Energie-Innovationen gegeben. Die Marke gab zudem den aktuellen Stand der über sie zugänglichen Ladepunkte bekannt.

Im Mittelpunkt der IAA-Präsentation stand die neue „Elli Flexpole“, die als Schnellladestation einfach und flexibel installiert und mit ihrem integrierten Batteriesystem an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden könne, ohne dass ein spezieller Transformator oder kostspielige Bauarbeiten erforderlich seien, so Elli. Gleichzeitig ermöglichten Flexpole-Ladesäulen eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 150 kW. Je nach Fahrzeug könnten so bis zu 160 Kilometer Reichweite innerhalb von 10 Minuten geladen werden.

“Mit der neuen Flexpole und der Erweiterung des Elli Ladenetzes auf mehr als 540.000 Ladepunkte treiben wir den Ausbau der Elektromobilität schnell und zuverlässig voran. Bereits heute ist Elli einer der größten Mobility Service Provider in Europa. Jedoch geht es den Kunden um weitaus mehr als die Quantität der Ladeinfrastruktur. Die Qualität des Ladens steht im Fokus“, sagte Elli-CEO Giovanni Palazzo in München.

Vor diesem Hintergrund biete Elli den Kunden ab sofort den Zugang zum sogenannten Selected Partner Network an – einem Netzwerk aus Ladepunktbetreibern, die nach Qualitätskriterien ausgewählt wurden. „Somit werden Ladestopps mit leistungsstarker Ladeinfrastruktur, Vor-Ort-Komfort (zum Beispiel Cafés, Restaurants, Sanitäranlagen) und hervorragender Betriebssicherheit geboten“, heißt es. Nutzer des Tarifs „Elli Drive Highway“ profitieren zudem von günstigeren Strompreisen. Aktuell sind unter anderem Ionity europaweit, die Audi charging hubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Ewiva in Italien Teil des Selected Partner Networks.

„Die Innovationskraft der Lade- und Energiebranche ist der Schlüssel zum Erfolg der Elektromobiltät und Dekarbonisierung unserer Gesellschaft“, so Palazzo. „Zukünftig wird Elli die Batterie im Elektrofahrzeug als wichtigen Energiespeicher stärker in den Fokus rücken, um die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und der zeitlich schwankenden Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien voranzutreiben. Wir nennen dies die `Battery-under-Management´-Strategie. Ziel ist es, eine Software getriebene Energy-Company und ein führender Anbieter holistischer Energielösungen zu werden.“

Elli ist seit Juli 2023 an der größten europäischen Stromhandelsbörse EPEX aktiv. Im Zentrum steht eine intelligente Plattform für Handel, Steuerung und Optimierung von Batterien. Über die Plattform können Gebote automatisiert an die Börse gestellt werden. Die Handelsergebnisse werden in einen Fahrplan übersetzt und die Batterie automatisch geladen beziehungsweise entladen. Der Strom wird in Zeiten mit niedrigen Preisen (mit tendenziell hohem Anteil erneuerbarer Energien) gekauft und in Zeiten mit hohen Preisen (mit tendenziell niedrigem Anteil erneuerbarer Energien) verkauft.

„Dadurch lassen sich nicht nur Handelserlöse erwirtschaften, sondern auch eine bessere Nutzung von erneuerbaren Energien erreichen“, erklärt Elli. Als stationärer Batteriespeicher, dem sogenannten PowerCenter, kommen in einem Pilotprojekt in Baunatal in Kassel Batterien des VW e-up! zum Einsatz. In dem Pilotprojekt sammele man wertvolle Erfahrungen für den Aufbau einer „Smart Energy Plattform“, die auch für größere und komplexere Anwendungen genutzt werden können, so Elli.