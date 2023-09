Peugeot e-3008 mit bis zu 700 Kilometer Reichweite kommt Anfang 2024

Peugeot ersetzt seinen Bestseller durch ein Elektro-SUV mit Fließheck: den neuen e-3008. Das ab Februar 2024 in den Handel kommende Batterie-Fahrzeug ist das erste Modell, das auf der neuen Plattform STLA Medium des Mutterkonzerns Stellantis basiert.

Peugeot: „Diese innovative Plattform wurde so konzipiert, dass sie in Bezug auf die wichtigsten Kriterien für die Kunden Bestleistungen bietet: eine Reichweite von bis zu 700 km (WLTP-Zyklus, vorbehaltlich der abschließenden Homologation), Ladezeit von 30 Minuten, Fahrspaß, Leistung, Effizienz und vernetzte Dienste und Funktionen (Trip Planner, Smart Charging, Vehicle to Load und Updates ‚over the air‘).“

Das Angebot wird auf zwei Ausstattungsniveaus basieren, Allure und GT, mit drei Optionspaketen und drei vollelektrischen Antrieben mit 157 kW/210 PS (73-kWh-Batterie, 525 km Reichweite, Frontantrieb), einer „Long-Range“-Version mit 170 kW/230 PS (98 kWh, 700 km, Frontantrieb) und einer mit zwei Motoren („Dual Motor“) mit 240 kW/320 PS (73 kWh, 525 km, Allradantrieb). In Deutschland wird darüber hinaus ein Hybridantrieb verfügbar sein.

Der jüngste e-3008 ist 4,54 Meter lang, 1,89 Meter breit und 1,64 Meter hoch. Das Modell gehöre zu den kompaktesten in der Kategorie der vollelektrischen SUV-Coupé des C-Segments, biete aber dennoch viel Platz für Passagiere und Gepäck, wirbt der Hersteller. Das Kofferraumvolumen ist mit 520 Litern bei allen Motorisierungen gleich.

Innen hebt die Marke den schwebend wirkenden 21-Zoll-Panoramabildschirm des neuen „Panorama i-Cockpit“ hervor, der das Head-up-Display mit dem zentralen Touchscreen kombiniert. Auf der linken Seite vereint das Kombiinstrument alle fahrrelevanten Informationen wie Geschwindigkeit, Leistung, Fahrhilfen, Energiefluss oberhalb des kompakten Lenkrads. Auf der rechten Seite, in der Mitte des Armaturenbretts, ist der Touchscreen-Bereich sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer zugänglich. Er kann genutzt werden, um etwa Heizung/Klimaanlage, Navigation, Medien-/Konnektivitätssysteme zu steuern.

In der Mitte des Armaturenbretts befinden sich Peugeots „i-Toggles“: Anpassbare berührungsempfindliche Tasten, die so programmiert werden können, dass sie schnellen Zugriff auf zehn favorisierte Funktionen bieten. Die Steuerung des Automatikgetriebes wurde in das Armaturenbrett verlegt. Dieses Bedienelement befindet sich nun rechts vom Lenkrad, neben dem Stopp-/Startknopf des Fahrzeugs. Über ein Bedienelement in der Mittelkonsole kann zwischen vier Fahrmodi gewählt werden.

Die Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie für den E-Antrieb mit 400 Volt und einer chemischen Zusammensetzung aus NMC (Nickel, Mangan und Kobalt) befindet sich unter der Bodenwanne. Das Wärmemanagement des Akkupakets nutze eine zirkulierende Kühlflüssigkeit, um ein schnelles Aufladen, eine optimierte Reichweite und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, erklären die Entwickler. Die Wärmepumpe trage auch zum thermischen Komfort der Passagiere bei und spare gleichzeitig Batteriestrom. Die Batterie hat eine Garantie von 8 Jahren (oder 160.000 km) bezogen auf 70 Prozent ihrer Ladekapazität.

Für das Aufladen mit Wechselstrom (AC) ist serienmäßig ein dreiphasiges 11-kW Bordladegerät verfügbar. Gleichstromaufladung (DC) gelingt mit bis zu 160 kW, damit soll sich die Fahrbatterie in der Version mit Standardreichweite in 30 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent füllen lassen, in der Version Long Range in weniger als 30 Minuten.

Die „V2L“-Funktion bietet die Möglichkeit, ein elektrisches Gerät über die Hochspannungsbatterie des neuen e-3008 mit Strom zu versorgen – zum Beispiel, um ein Elektrofahrrad aufzuladen oder ein Elektrogerät zu betreiben. Das System kann bis zu 3 kW und 16 A liefern.

Aktuell startet der Peugeot 3008 in Deutschland bei 34.720 Euro. Die Plug-in-Hybrid-Versionen kosten mindestens 49.350 Euro – die neuen vollelektrischen Ausführungen dürften teurer werden.