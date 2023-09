Stellantis eröffnet Batterietechnologie-Zentrum und kündigt weitere Akku-Großfabriken an

Stellantis hat im September die Eröffnung seines ersten Batterietechnologie-Zentrums am italienischen Standort Mirafiori in Turin gefeiert. Dabei kündigte der Autokonzern auch die Errichtung weiterer Fabriken für Batteriezellen an.

Die 40-Millionen-Euro-Investition in die Entwicklung des „hochmodernen“ Batterietechnologie-Zentrums erweitere die Fähigkeiten des Unternehmens, Batteriepacks, Module, Hochspannungszellen und Software zu designen, zu entwickeln und zu testen, so Stellantis. Das Zentrum sei das größte in Italien und eines der größten in Europa.

Mehr als 100 Mitarbeiter sollen in Mirafiori klimatische Belastungstests, Lebensdauertests, die Entwicklung und Kalibrierung von Software für Batteriemanagementsysteme sowie den Abbau von Akkus und Zellen für Analysen und Benchmarking durchführen und überwachen. Man baue im kanadischen Bundesstaat Ontario ein weiteres Batterietechnologiezentrum für Nordamerika als Teil eines globalen Batterieentwicklungs- und Produktionsnetzwerks mit sechs „Gigafactories“, so der Konzern.

„Wir haben gerade die einmalige Chance, Mobilität neu zu definieren und unseren Kundinnen und Kunden intelligente und nachhaltige Lösungen anzubieten“, sagte der Technologiechef von Stellantis Ned Curic. „Unser neues Batterietechnologiezentrum in Mirafiori vereint die Mittel und die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir benötigen, um erstklassige Produkte zu entwickeln, zu testen, zu prüfen und zu produzieren, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen und die Einführung marktführender Elektrofahrzeuge für Kunden auf der ganzen Welt beschleunigen werden.“

Das Batterietechnologie-Zentrum von Mirafiori umfasst den Angaben nach auf drei Ebenen eine Fläche von 8000 Quadratmetern. Das Herzstück sind 32 Klimaprüfkammern, 24 davon sind begehbare Kammern zum Testen der Batteriepacks und acht sind Kammern zum Testen von Zellen. Das Zentrum kann bis zu 47 Batteriepacks gleichzeitig prüfen. Die Zellenkammern haben eine Kapazität für das gleichzeitige Testen von 96 Zellen. „Dieser Teil des Technologiezentrums wird hauptsächlich für das Screening innovativer Batteriechemie und die Charakterisierung des Zellverhaltens für zukünftige Entwicklungen verwendet werden“, heißt es.

Weitere Akku-Fabriken geplant

Stellantis will seine Gigafactory-Kooperation mit Mercedes-Benz und TotalEnergies nochmals ausbauen und plant weitere Großfabriken für Elektroauto-Akkus neben den bereits geplanten und im Bau befindlichen Werken. Das kündigte laut der Automobilwoche bei der Einweihung des neuen Batterie-Forschungszentrums in Mirafiori der Leiter für globale Antriebssysteme Micky Bly an. „Wir haben uns verpflichtet, sechs Gigafabriken auf der ganzen Welt zu errichten, und weitere werden folgen“, sagte er. Zu den bereits angekündigten 250 Gigawattstunden (GWh) Kapazität seien als Fernziel rund 400 GWh an jährlicher Batterie-Kapazität geplant.

Seine Akkufertigung treibt Stellantis gemeinsam mit Mercedes-Benz und TotalEnergies in dem Gemeinschaftsunternehmen Automotive Cells Company (ACC) voran. Es hat im Frühjahr die erste Gigafactory im nordfranzösischen Douvrin eingeweiht. In Kaiserslautern soll 2024 eine zweite Batteriezellen-Fabrik folgen, die dritte ist für 2025 in Mittelitalien vorgesehen. Weitere Werke sind im Rahmen eines Joint Venture mit LG Energy Solutions in den USA und im kanadischen Ontario geplant oder im Bau.