VDA-E-Ladenetz-Ranking: Lücke zwischen Angebot und Bedarf wird etwas kleiner

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat die jüngste Ausführung seines „Ladenetz-Rankings“ veröffentlicht. Die Lücke zwischen Angebot und Bedarf wird demnach etwas kleiner, jede zweite Gemeinde ist aber weiter ohne öffentlichen Ladepunkt für E-Pkw.

„Die seit Jahren klaffende Lücke zwischen Angebot und Bedarf bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektro-Pkw (E-Pkw), die von 2020 bis 2022 sukzessive angewachsen war, ist etwas kleiner geworden. Es gibt jedoch weiterhin große Unterschiede in den Gemeinden und der Handlungsbedarf beim Ladeinfrastrukturausbau in Deutschland bleibt groß“, so der VDA.

In Deutschland gebe es, Stand 1. Juli 2023, 97.495 öffentlich zugängliche Ladepunkte, davon 18.577 Schnellladepunkte. Damit kämen zum Stichtag im Durchschnitt 21 E-Pkw auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt. Beim letzten VDA-E-Ladenetzranking mit Stand 1. Januar 2023 seien es noch 23 E-Pkw gewesen, die auf einen öffentlichen Ladepunkt kamen. Während das Delta zwischen Bedarf und Angebot über Jahre gewachsen sei, habe sich die große Lücke nun etwas verkleinert. Der Nachholbedarf bleibe jedoch groß.

Um das Ziel von einer Million Ladepunkten im Jahr 2030, das die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten hat, zu erreichen, müsste sich das Ausbautempo der vergangenen zwölf Monate mehr als verdreifachen, erklärt der VDA. Hinzu komme: In rund der Hälfte (48 %) aller 10.773 Gemeinden in Deutschland gebe es immer noch keinen einzigen öffentlichen Ladepunkt.

Für die Ladezeit und die Auslastung der Ladepunkte spielt deren Ladeleistung eine wichtige Rolle. An Schnelladepunkten können in der gleichen Zeit deutlich mehr E-Pkw geladen werden als an Normalladepunkten. Betrachtet man die Ladeleistung, die pro E-Pkw in Deutschland Durchschnittlich zur Verfügung steht, um den Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur abzubilden, so ergibt sich laut der Auswertung nun eine Trendwende: Während diese Kurve seit 2020 über die Jahre kontinuierlich von 3,4 kW auf 1,4 kW am 1. Januar 2023 fiel, steigt die pro E-Auto zur Verfügung stehende Ladeleistung zum 1. August dieses Jahres auf 1,7 kW.

Hintergrund dieser Entwicklung sei, dass im bisherigen Jahresverlauf verstärkt Schnellladepunkte mit hoher Ladeleistung hinzugebaut wurden, so der VDA. Die Auswertung zeige jedoch auch: In acht von zehn Gemeinden in Deutschland gebe es nach wie vor nicht einen einzigen Schnellladepunkt.

VDA sieht politischen Handlungsbedarf

VDA-Präsidentin Hildegard Müller: „Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist eine der drängendsten Infrastrukturaufgaben für Deutschland, wurde aber lange viel zu sehr vernachlässigt. Dabei ist klar: Der Erfolg der E-Mobilität steht und fällt wesentlich mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur. Die Menschen brauchen die Gewissheit, überall und zu jeder Zeit unkompliziert laden zu können, damit sie auf die E-Mobilität umsteigen. Die Verfügbarkeit ist beim Laden das ausschlaggebende Kriterium für die Kundenzufriedenheit. Dass es in jeder zweiten Gemeinde in Deutschland nicht einen einzigen Ladepunkt gibt, ist ernüchternd und verdeutlicht den politischen Handlungsbedarf.“

Eine Allensbach-Studie im Auftrag des VDA habe erst jüngst gezeigt: 68 Prozent der Befragten sehen das Angebot an Lademöglichkeiten in der eigenen Umgebung kritisch, 61 Prozent meinen dies für die Orte, an denen sie einkaufen, und 49 Prozent sehen Defizite auf Autobahnen und Landstraßen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse sei es gut, dass das Tempo beim Ladeinfrastrukturausbau zuletzt angezogen und insbesondere der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur forciert wurde, sagt Müller. „Das muss nun unbedingt so weitergehen, denn Deutschlands Nachholbedarf ist groß.“

Das Stromnetz habe beim Erfolg der E-Mobilität eine Schlüsselrolle, doch auch hier sei der Nachholbedarf „erheblich“, so Müller weiter. „Für die Herausforderungen, die mit der Energiewende und dem Markthochlauf der E-Mobilität kommen, ist das Stromnetz aktuell nicht gerüstet. Die Netze müssen jetzt dringend beschleunigt ausgebaut werden. Zudem muss der Ausbau der Stromnetze vorausschauend, das heißt am künftigen Bedarf orientiert, erfolgen. Wie im Koalitionsausschuss verständigt, muss dieser vorausschauende Ausbau jetzt auch gesetzlich verankert und zügig umgesetzt werden.“