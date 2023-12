BMW iX fährt mit ONE-Batterie 979 Kilometer mit einer Ladung

Bild: ONE

Das US-Start-up Our Next Energy (ONE) hat vor anderthalb Jahren angekündigt, BMWs Elektro-SUV iX mit seiner Energiespeicher-Technologie fast 1000 Kilometer fahren zu lassen. Das wurde nun geschafft.

ONE hat seine „Gemini“-Batterietechnologie in den iX eingebaut. Aktuell kommt das Modell direkt von BMW maximal 633 Kilometer gemäß der hiesigen WLTP-Norm weit, bevor es an die Steckdose muss. ONE meldete nun, 608,1 Meilen (979 km) ohne nachzuladen geschafft zu haben. Das sei im WLTP-Testzyklus erreicht worden.

„Elektrofahrzeuge werden sich erst dann in der breiten Masse durchsetzen, wenn sie eine so große Reichweite haben, dass sich die Menschen wohlfühlen, wenn sie ein Elektroauto als ihr einziges Fahrzeug nutzen“, sagte Mujeeb Ijaz, CEO und Gründer von ONE. „Die Gemini-Batterie hat bewiesen, dass sie die Reichweite von E-Fahrzeugen verdoppeln und die größte Barriere für die Elektrifizierung überwinden kann.“

Die „Dual-Chemistry“-Architektur von Gemini enthält zwei verschiedene Zelltypen mit unterschiedlichen Batteriechemien. Dazu das Unternehmen: „Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) treiben den Motor an und erfüllen die Anforderungen von 99 Prozent der täglichen Fahrten mit einer Reichweite von 150 Meilen (241 km, d. Red.). Für längere Fahrten verwendet Gemini anodenfreie Zellen mit hoher Energiedichte, die eine zusätzliche Reichweite von 450 Meilen (724 km) ermöglichen, indem sie den Strom über den von ONE entwickelten hocheffizienten Gleichspannungswandler übertragen. In Verbindung mit dem DC-DC-Wandler schaffen die beiden Zellen zusammen mehr als 600 Meilen (966 km) mit einer einzigen Ladung.“

Die Gemini-Technologie bietet laut ONE nicht nur eine größere Reichweite, sondern reduziert auch den Lithiumverbrauch um bis zu 20 Prozent, den Graphitverbrauch um 60 Prozent und minimiert die Verwendung von Nickel und Kobalt. „Auf diese Weise schafft ONE eine nachhaltigere Energiespeichertechnologie, die die Umweltbelastung und die Kosten erheblich reduzieren kann“, heißt es.

„Die über 600 Meilen, die der BMW iX mit Gemini erreicht hat, sind eine beeindruckende Demonstration“, erklärte Jürgen Hildinger von der BMW Group. „Wir arbeiten gerne mit dem Team von ONE zusammen und freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Schritte“. BMW i Ventures, der im Silicon Valley ansässige Venture-Capital-Zweig des Automobilherstellers, ist ein Investor von ONE.

Nachdem ONE seine Gemini-Technologie erfolgreich demonstriert hat, will das Unternehmen die Lösung weiter optimieren, um die Kommerzialisierung vorzubereiten. Die Reichweite soll sich dadurch weiter vergrößern und Muster für die Serienproduktion realisiert werden.