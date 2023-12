VinFast will weiter 2023 erste Elektroautos in Europa ausliefern

Der vietna­mesische Hersteller VinFast wollte eigentlich seit einiger Zeit in Europa seine Elektroautos verkaufen, das hat bisher aber nicht geklappt. Noch in diesem Jahr sollen aber erste Fahrzeuge an hiesige Kunden übergeben werden.

„Wir schließen aktuell die notwen­digen Vorbereitungen ab, um im Dezember erste Modelle des VF 8 an Kunden auszuliefern“, teilte VinFast auf Anfrage der Auto­mobilwoche mit. Wie der Auftragsbestand in Europa aussieht, wollte das 2017 gegründete, seit letztem Jahr nur noch auf Stromer setzende Unternehmen nicht sagen.

Nach eigenen Anga­ben setzte VinFast den ersten drei Quartalen dieses Jahres 19.715 Elektrofahrzeuge ab. 7000 davon gingen allerdings an eine vietnamesische Taxi­Firma, die zum Mutterkonzern Vingroup gehört. In den USA, wo VinFast bereits Ende 2022 an den Start ging, wurden in der ersten Jahreshälfte 2023 laut Analysten nur 137 Stromer neu zugelassen. Eigentlich sollte sich der Absatz 2023 insgesamt auf 40.000 bis 50.000 Fahrzeuge belaufen.

In Deutschland residiert die Marke in Berlin direkt an der Friedrichstraße. Dazu eröff­nete sie inzwischen fünf weitere Showrooms in ande­ren Teilen Deutschlands. „2023 haben wir sechs VinFast­-Stores in Frankfurt, Berlin, München, Ham­burg, Köln und Oberhausen eröff­net. Unser Bekenntnis zum europäischen Markt steht“, teilte das Unternehmen der Automobil­woche mit.

Im Mai hatte VinFast angekündigt, zwei weitere Modelle in das Programm aufzunehmen: einen elektrischen Pick-up-Truck und ein batteriebetriebenes Stadt- oder „Mini-Auto“. Zuvor hatte die Marke fünf SUV und Crossover verschiedener Größen vorgestellt.

Das Unternehmen hat in diesem Jahr seine Expansion außerhalb Vietnams vorangetrieben. „Wir haben unsere Betriebsstätten einschließlich des Vertriebsnetzes in Vietnam, Nordamerika und Europa aufgebaut und planen, unsere Präsenz auf den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und andere potenzielle Märkte weltweit auszudehnen“, sagte Lê Thị Thu Thủy, CEO von VinFast, während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals des Unternehmens.

VinFast ist seit August an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet. Nach einem anfänglichen großen Plus ist der Aktienkurs zuletzt wieder deutlich abgesackt.