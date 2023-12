RWE liefert künftig grünen Strom für NIO-Infrastruktur

Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung wird der Energieversorger RWE die Versorgung mit grünem Strom für alle Liegenschaften des Elektroautobauers NIO übernehmen, die nicht direkt Strom vom Grundstückseigentümer beziehen. Zur Infrastruktur des aus China stammenden Unternehmens zählen unter anderem NIO Power Swap Stations, NIO Houses, NIO Hubs und verschiedene Büroräume.

„Durch den Liefervertrag wird NIO attraktive Konditionen bei der Preisgestaltung direkt an seine User weitergeben“, heißt es in einer Mitteilung. „Durch die Zusammenarbeit mit RWE und dem Zugang zur Strombörse mit seinen variablen Handelspreisen können wir die Batterien in unseren PSS kostenoptimiert laden. Beispielsweise nachts oder wenn der Strompreis besonders günstig ist. Wir werden einen Preis anbieten, der äußerst wettbewerbsfähig ist im Vergleich und sich dennoch nicht täglich oder stündlich ändert, sodass unsere NIO User Planungssicherheit bekommen. Gerade bei starken Preisschwankungen am Markt sehen wir dies als besonderen Mehrwert“, so Marius Hayler, General Manager NIO Deutschland.

„Wir freuen uns, dass wir NIO als Partner gewonnen haben und mit Strom beliefern werden. Dabei geht unsere künftige Zusammenarbeit über eine reine Stromlieferung hinaus, denn perspektivisch möchten wir die Power Swap Stations von NIO als Batteriespeicher nutzen, um das deutsche Stromnetz bei schwankender Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien zu stabilisieren. Denn durch die Ein- oder Ausspeicherung von grünem Strom können wir Lastspitzen vermeiden und die Stromnachfrage besser ausbalancieren“, sagt Hendrik Niebaum, Leiter Commodity Solutions bei RWE Supply & Trading.

NIO-Kunden, die die Batterie ihres Fahrzeugs im „Battery-as-a-Service-Modell“ (BaaS) mieten, erhalten Zugang zu Power Swap Stations (PSS), die den vollautomatischen Batterietausch in rund fünf Minuten ermöglichen. Aktuell können NIO-Fahrer bis Ende des Jahres die Batterie gebührenfrei wechseln und kostenlos Strom an den PSS erhalten. NIO verlängert diese Aktion nun „bis mindestens Ende März 2024“.

Ab April 2024 erhalten NIO-Kunden zwei kostenlose Batterie-Swaps pro Monat im BaaS-Modell, der erhaltene Strom muss bezahlt werden. „Das bedeutet, dass User nur die Energiedifferenz zwischen der neuen und zurückgegebenen Batterie bezahlen“, erklärt NIO. Ab dem dritten Swap fällt eine Gebühr von zehn Euro an. Das neue Preismodel umfasst somit zwei Komponenten: Die Swapping-Service-Gebühr sowie die Energie. „Durch die Kooperation mit RWE zahlen NIO User einen besonders attraktiven Preis, der mit rund 0,39 Euro pro Kilowattstunde vergleichbar ist“, heißt es.

Mitte November wurde im niedersächsischen Emsbüren die achte PSS in Deutschland eröffnet. Die Batteriewechselstation in Emsbüren ist die erste, die vollautomatisiert ist und ohne Personal auskommt. Alle bisherigen und kommenden PSS werden laut NIO diesem Betriebsmodell folgen. Dadurch entstünden stets fixe Öffnungszeiten und die Kunden könnten insbesondere auch Randzeiten am Morgen oder spät am Abend planbar und zuverlässig nutzen.

„In naher Zukunft“ sollen neun weitere PSS in Betrieb gehen und das Lade- und Batterietauschnetzwerk von NIO erweitern: Bayern (Mühldorf am Inn, Aurach und Geiselwind), Hessen (Sulzbach und Reiskirchen), Nordrhein-Westfalen (Kirchlengern), Niedersachsen (Lehre), Brandenburg (Schipkau) und Sachsen (Schkeuditz). Eine PSS am Standort St. Augustin bei Bonn (Nordrhein-Westfalen) befindet sich in Bauvorbereitung.