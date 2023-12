EnBW nimmt drei neue Schnellladeparks in Bayern und Hessen in Betrieb

Die EnBW hat ihr bundesweites Schnellladenetz für E-Autos um drei zusätzliche „Ladeparks“ erweitert. Diese befinden sich in Hüttenberg (Hessen) sowie in den mittelfränkischen Gemeinden Alfeld und Aurach (beide Bayern).

Autofahrer auf Fernreise profitieren von den direkten Anbindungen der neuen Schnellladestandorte an die jeweils nahegelegenen Autobahnen wie die Ost-West-Verbindung A6 in Bayern und die A45 in Hessen. Die beiden Standorte in Hüttenberg und Aurach liegen zudem in direkter Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten

Der neue EnBW-Schnellladepark in Hüttenberg in Hessen, südwestlich von Gießen ist mit 20 HPC-Ladepunkten (High Power Charging) ausgestattet. In Aurach in Bayern laden Autofahrer an der A6 zwischen Nürnberg und Heilbronn an 16 HPC-Ladepunkten der EnBW mit Solardach. In Alfeld (ebenfalls in Bayern an der A6) östlich von Nürnberg stellt das Energieunternehmen acht Schnelllademöglichkeiten Verfügung.

Die Ladepunkte in Aurach und Hüttenberg verfügen über eine Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt (kW), in Alfeld bis zu 400 kW. Damit können Autos in 20 beziehungsweise 15 Minuten bis zu 400 Kilometer frische Reichweite laden – sobald Fahrzeuge verfügbar sind, die solch hohe Leistungen nutzen können. Wie an allen ihren Ladestandorten betreibe man auch die insgesamt 44 neuen Hochleistungs-Ladepunkte mit 100 Prozent Ökostrom, unterstreicht die EnBW.

„Wir bauen unser schon heute größtes Schnellladenetz Deutschlands in hohem Tempo weiter aus“, sagt Jürgen Stein, Leiter Innovation & New Business der EnBW und verantwortlich für den Bereich Elektromobilität. „Im laufenden Jahr haben wir mehr als einen neuen Schnellladstandort pro Tag in Betrieb genommen. Dabei orientieren wir uns am heutigen und zukünftigen Bedarf der Autofahrer*innen, den die beiden zentralen Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum abdecken: zum einen das schnelle Zwischenladen auf langen Strecken und zum anderen das schnelle Laden im Alltag beim Handel und in Städten.“

Die EnBW ist das eigenen Angaben ach führende Unternehmen im Bereich Schnellladeinfrastruktur in Deutschland. An den im ganzen Bundesgebiet verfügbaren Schnellladepunkten des Konzerns könnten insgesamt rund 4000 Autos gleichzeitig laden. Bis zum Jahr 2030 möchte das Energieunternehmen diese Anzahl auf etwa 30.000 eigene Schnellladepunkte im sogenannten EnBW HyperNetz ausbauen. Dafür wurden die Investitionen im Bereich E-Mobilität im September 2023 auf rund 200 Millionen Euro pro Jahr erhöht.