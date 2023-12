E.ON-Auswertung: Bayern hat die höchste Ladeleistung installiert

E.On untersucht im Rahmen seines „Energieatlas“ die Verteilung von Elektroautos und Ladestationen in Deutschland, dieses Jahr erweitert um die Ladeleistung und die CO2-Einsparungen durch die jeweiligen E-Fahrzeuge in den Bundesländern beziehungsweise Landkreisen/Städten.

Weit über eine Million reine E-Autos (+1,3 Mio.) sind heute laut der Auswertung auf deutschen Straßen unterwegs. Wie bereits in den Vorjahren ist Nordrhein-Westfalen hier Spitzenreiter, mit rund 284.000 zugelassenen Vollstromern – einem Plus von 116 Prozent im Vergleich zum Vorjahresherbst. Auch der Süden Deutschlands ist mit rund 248.000 E-Autos in Bayern und 213.000 in Baden-Württemberg vorne mit dabei.

Berechnung von E.ON zeigen, dass in Deutschland durch E-Autos schon heute über drei Millionen Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden – vorausgesetzt, es wird emissionsfrei mit Grünstrom, geladen. Mit dem deutschen Strommix geladen, sind es über zwei Millionen Tonnen CO2-Einsparung. Zum 1.1.2022 waren es noch 1,5 Millionen Tonnen CO2 -Einsparung jährlich durch grün geladene E-Autos und zum 1.1.2023 knapp 2,5 Millionen Tonnen.

Besonders in Großstädten, wo viele Autos unterwegs sind, sind die Emissionen durch Verbrenner-Autos sehr hoch. Die in München und Berlin zugelassenen, lokal emissionsfreien E-Autos sparen laut E.ON jährlich je mehr als 80.000 Tonnen CO2, wenn mit Ökostrom geladen wird. In Hamburg liegt der Wert bei rund 68.000 Tonnen.

Bei den öffentlichen Stromtankstellen hat Bayern mit über 20.300 Ladepunkten die Nase vorn. Auf den Plätzen zwei und drei sind Nordrhein-Westfalen mit 17.960 Ladepunkten und Baden-Württemberg mit rund 17.370. Hinzu kommen noch die Ladestationen von Privatleuten und Unternehmen, die als nicht-öffentliche Ladestationen in der Auswertung nicht berücksichtigt sind.

Rund 3,2 Gigawatt Ladeleistung in Deutschland installiert

Neben der reinen Anzahl der öffentlichen Ladepunkte rückt in der öffentlichen Betrachtung immer mehr die installierte Ladeleistung in den Vordergrund. Denn an Gleichstrom-Schnellladestationen (DC) mit bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung sind deutlich mehr Ladevorgänge pro Tag möglich als an Wechselstrom-Ladestationen (AC) mit 11 oder 22 Kilowatt Ladeleistung. In Deutschland stehen derzeit der Analyse zufolge fast 3200 Megawatt (MW) Ladeleistung für E-Autos zur Verfügung. Auf den Spitzenplätzen im Bundeslandvergleich liegen Bayern (608 MW), Nordrhein-Westfalen (570 MW) und Baden-Württemberg (505 MW).

Pro zugelassenem E-Auto sind je nach Bundesland zwischen 1,7 und 4,7 Kilowatt Ladeleistung installiert. Das ist mehr Leistung als die 1,3 Kilowattstunden pro Elektroauto, die der Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW) als Ausbauziel der öffentlichen Ladeinfrastruktur fordert. In NRW beispielsweise, wo die meisten Stromer zugelassen sind, sind es zwei Kilowatt Ladeleistung pro batterieelektrischem Auto, in Bayern mehr als 2,4 Kilowatt.

Besonders gut öffentlich laden können E-Auto-Fahrer im Nordosten: Für jedes der circa 11.500 in Mecklenburg-Vorpommern zugelassenen rein elektrischen Autos sind laut E.ON 4,69 Kilowatt Ladeleistung installiert. In Sachsen-Anhalt sind es 4,67 Kilowatt pro E-Auto.

Auch die deutschen Landkreise und kreisfreien Städte haben eine ausreichend hohe Ladeleistung pro E-Auto: 360 der 400 der Regionen haben mindestens 1,3 Kilowatt je E-Auto installiert.