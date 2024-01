VW: Festkörperbatterie von US-Partner QuantumScape besteht ersten Härtetest

Volkswagen arbeitet mit der US-Firma QuantumScape an Batterien der nächsten Generation mit Festkörper-Technologie. Die Partner hätten kürzlich einen wichtigen Test für die Marktreife eines neuen „Superakkus“ bestanden, berichtet das Handelsblatt. Das hätten beide Unternehmen bestätigt.

Batteriezellen mit festem statt flüssigem Elektrolyt gelten als sicherer und auch insgesamt leistungsfähiger als aktuelle Energiespeicher. Zwei zentrale Herausforderungen sind die Großserienproduktion sowie die Haltbarkeit. Europas größter Autohersteller ist einer Serienfertigung nun offenbar ein gutes Stück näher gekommen. Demnach schaffte ein Prototyp mehr als 1000 Ladezyklen, was einer Lebensdauer von etwa 500.000 gefahrenen Kilometern entspreche. Nach dem Test habe die Zelle immer noch gut 95 Prozent ihrer ursprünglichen Speicherkapazität aufgewiesen, berichtet das Handelsblatt.

Ihm sei „keine Lithium-Metall-Batterie im Automobilformat bekannt“, die ähnliche Eigenschaften aufweise, sagte QuantumScape-CEO Jagdeep Singh der Wirtschaftszeitung. Als Vorteil des Prototyps nannte er neben der Lebensdauer die hohe Energiedichte. Ein Auto, das heute zwischen 500 und 600 Kilometer Reichweite schaffe, könnte so im Bestfall auf 800 Kilometer und mehr kommen. Bei der Ladezeit zielen Singh und sein Team auf weniger als 15 Minuten für eine Ladestandfüllung von 10 auf 80 Prozent.

Eine erste Pilotfertigung mit niedrigen Stückzahlen ist laut Singh für Ende 2024 geplant. Bis Ende 2025 soll die Stückzahl dann merklich erhöht werden, danach stehe die Serienfertigung an. Es gehe nun um „die Perfektionierung und Skalierung der Fertigungsprozesse“, heißt es in einer Mitteilung, die dem Handelsblatt vorliegt.

„Sehr ermutigende Testergebnisse“

„Das sind sehr ermutigende Testergebnisse und es ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Serienfertigung der Feststoffzelle“, so Frank Blome, Chef der VW-Batterieeinheit Powerco, in deren Labor im niedersächsischen Salzgitter die Tests durchgeführt wurden. „Wenn die Rahmendaten und die Zellgröße mit den Informationen aus früheren Investorenpräsentationen übereinstimmen, dann ist das tatsächlich ein beeindruckendes Ergebnis“, sagte Shobhan Dhir, Batterieexperte von der University of Oxford, dem Handelsblatt.

Volkswagen ist QuantumScapes größter Anteilseigener und hat bereits mehr als 300 Millionen Euro in das kalifornische Unternehmen investiert. Bei Forschung und Entwicklung arbeiten die beiden Firmen schon seit 2012 zusammen. Für seine Festkörperbatterie will VW dem Bericht zufolge seine selbst entwickelte Einheitszelle nutzen. Diese wird ab 2025 im großen Stil in Salzgitter gefertigt, zunächst noch in Form herkömmlicher Lithium-Akkus. Das Format soll mit jeder beliebigen Zellchemie befüllt werden können.

QuantumScape setzt in seiner Festkörperbatterie zum Teil noch auf flüssige Elektrolyte, eine komplette Feststoffzelle ist es rein technisch also nicht. Die Flüssigkeit komme in dem Prototyp und einer möglichen Serienproduktion nur in der Kathode vor und sei durch eine nicht brennbare Trennschicht vom Rest der Zelle separiert, erklärte CEO Singh. Die Brandgefahr sei daher nach den ersten Tests geringer als bei herkömmlichen Batterien. Man wolle „dennoch vorsichtig sein, bevor wir allgemeine Aussagen treffen“.

„Am Ende dieser Entwicklung könnte eine Batteriezelle stehen, die hohe Reichweiten ermöglicht, superschnell geladen werden kann und praktisch nicht altert. Wir sind von der Feststoffzelle überzeugt und arbeiten mit unserem Partner QuantumScape weiter mit Hochdruck auf einen Serieneinsatz hin“, so PowerCo-CEO Blome.