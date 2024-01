Herbert Diess wird Vorsitzender des Verwaltungsrats bei The Mobility House

Der frühere Chef des Volkswagen-Konzerns Herbert Diess wird neuer Vorsitzender des Verwaltungsrats von The Mobility House, das sich selbst als weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich Vehicle-to-Grid (V2G) und intelligentes Laden bezeichnet.

Anfang 2024 trete Diess die Nachfolge von Alexander Landia an, der das Amt seit 2017 innehatte. Landia werde weiterhin seine Energiemarkterfahrung ins Unternehmen einbringen, heißt es in einer Mitteilung. „Diese strategische Entscheidung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Realisierung von Vehicle-to-Grid durch The Mobility House. Seit seiner Gründung 2009 engagiert sich das Unternehmen für die Transformation zu einer nachhaltigen und effizienten Energie- und Mobilitätszukunft.“

„Der zügig voranschreitende Ausbau von Wind- und Sonnenenergie erfordert deutlich höhere Speicherkapazitäten und Flexibilität im Energiesystem der Zukunft. Die schnell wachsende Flotte der Elektroautos, die durchschnittlich weniger als eine Stunde täglich genutzt wird, ist schon jetzt der größte elektrische Energiespeicher der Welt. Diesen zu verwenden, um die Stromnetze zu optimieren und den Nutzer:innen der Elektroautos dadurch deutlich günstigere Energiekosten anzubieten, ist die Zukunftsvision, die ich mit The Mobility House teile“, erklärte Diess.

„Profitieren werden Autofahrende, Hersteller, Energieversorger und insbesondere die Energiewende kann dadurch nochmals deutlich beschleunigt werden. The Mobility House hat dafür marktreife Lösungen entwickelt, die jetzt gemeinsam mit Automobilherstellern und Energieversorgern zu Kund:innen gebracht werden können. Die neuesten Elektroautos sind schon V2G-fähig. Ich freue mich darauf, diesen disruptiven Wandel des Energieökosystems gemeinsam mit The Mobility House zu gestalten und zu beschleunigen. Ein großartiges Ziel, wie es der Gründer Thomas Raffeiner von The Mobility House formuliert: am Ende werden die Elektroautos kostenlos und emissionsfrei fahren.“

Die Vehicle-to-Grid-Technologie nutzt Elektrofahrzeuge nicht nur als Transportmittel, sondern auch als mobile Energiespeicher, die bei Bedarf Energie ins Netz einspeisen können. „Das zukunftsweisende Technologieportfolio von The Mobility House setzt genau dort an und verwandelt mobile und stationäre Batterien von Elektrofahrzeugen in Schwarmspeicher bzw. Flexibilitätspotentiale“, so das Unternehmen.

The Mobility House vermarktet eigenen Angaben nach circa 100 MWh beziehungsweise 4.500 stationäre „1st“- und „2nd-Life“-Fahrzeugbatterien in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Diese Batterien werden auf Energie- und Leistungsmärkten sowie in verschiedenen Produkten eingesetzt. Gleichzeitig steuere man mit dem Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot weltweit bereits mehr als 1.700 Ladestandorte intelligent, so The Mobility House.

In diesem Jahr werde das Unternehmen gemeinsam mit Mobilize, einer Marke der Renault Group, das erste kommerzielle V2G-Angebot auf den europäischen Markt bringen.

Herbert Diess war rund sieben Jahre bei der Volkswagen AG beschäftigt, von April 2018 bis August 2022 als Vorstandsvorsitzender. Davor war der promovierte Maschinenbauer unter anderem bei BMW und Bosch in leitenden Positionen tätig. Neben seiner neuen Tätigkeit bei The Mobility House ist Diess seit etwa einem Jahr Aufsichtsratschef des Halbleiterherstellers Infineon.