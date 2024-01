Northvolt beschließt Bau von Akku-Fabrik in Schleswig-Holstein

Das schwedische Start-up Northvolt hat den Bau einer Fabrik für Elektroauto-Akkus bei Heide in Schleswig-Holstein beschlossen. 4,5 Milliarden Euro an Investitionen sollen in den kommenden Jahren in den Standort fließen, 3000 Arbeitsplätze entstehen.

Das deutsche Werk des Unternehmens hing maßgeblich von der Genehmigung der staatlichen Förderung über rund 900 Millionen Euro ab, die die EU-Kommission Anfang des neuen Jahres erteilte. Nun unterzeichnete Northvolt einen Durchführungsvertrag mit den Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden im Rahmen der Bauleitplanung.

Ab 2026 sollen in Heide im Kreis Dithmarschen Batteriezellen für Elektroautos entstehen. „Dithmarschen verfügt über das grünste Stromnetz Deutschlands, mit dem wir zukünftig die nachhaltigsten Batteriezellen der Welt produzieren wollen – made in Schleswig-Holstein für Europa“, sagte der Deutschland-Geschäftsführer von Northvolt, Christofer Haux.

Das Unternehmen habe in das Bauvorhaben in Heide bereits rund hundert Millionen Euro an eigenen Mitteln investiert, heißt es aus dem Umfeld des Projekts. Parallel soll eine Anlage zum Recycling von Altbatterien ausrangierter Elektroautos entstehen.

Bund und Land fördern das deutsche Northvolt-Projekt direkt mit rund 700 Millionen Euro. Hinzu kommen Garantien über weitere 202 Millionen Euro. Von den Fördermitteln entfallen etwa 564 Millionen Euro auf den Bund und bis zu 137 Millionen Euro auf das Land.

Erst kürzlich hat Northvolt verkündet, eine neue Projektfinanzierung in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar zu erhalten. Das Unternehmen sprach vom „bisher größten grünen Darlehen in Europa“. Es wurde auf der Grundlage langfristiger Abnahmeverträge in Höhe von über 55 Milliarden US-Dollar mit Partnern wie BMW, Scania, Volvo Cars und Volkswagen aufgenommen.

Mit der neuen Finanzierung kommt Northvolt nun auf mehr als 13 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital und Schulden, um seine Expansion in Europa und Nordamerika voranzutreiben. Geplant sind derzeit die Anlagen Northvolt Ett (Skellefteå, Schweden), Northvolt Dwa (Gdansk, Polen), Northvolt Drei (Heide, Deutschland), die Gigafactory „Novo“ des Joint Ventures Northvolt-Volvo Cars (Göteborg, Schweden), Northvolt Fem (Borlänge, Schweden), Northvolt Cuberg (San Leandro, USA) und die kürzlich angekündigte Batteriefabrik Northvolt Six (Montreal, Kanada).