Mars und Einride wollen bis 2030 europaweit 300 Elektro-Lkw auf die Straßen bringen

Das Unternehmen Mars treibt den klimaschonenden Umbau seiner Logistik voran. In Kooperation mit dem schwedischen Frachttechnologieunternehmen Einride sollen bis 2030 europaweit 300 Elektro-Lkw in Betrieb genommen werden. Durch die Umstellung erwartet Mars eine jährliche Reduzierung der CO2-Emissionen von 20.000 Tonnen, das entspreche einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen der Mars-Logistik in Europa um etwa 10 Prozent pro Jahr.

Das gemeinsame Projekt ist Mitte Januar 2024 in Deutschland gestartet, dieses Jahr sollen weitere Strecken in Deutschland, in Großbritannien und in den Niederlanden folgen. Diese vollständig elektrifizierten Transportabläufe sollen durch ein weiteres Pilotprojekt mit autonom betriebenen Fahrzeugen ergänzt werden, das im nächsten Jahr eingeführt wird.

„Der Ausbau elektrischer Transportnetze ist Teil des globalen Mars Engagements, seine Emissionen bis 2050 über die Wertschöpfungskette auf Netto-Null zu senken. Bereits bis 2030 will Mars, Incorporated die Emissionen (Scope 1 bis 3) halbieren“, heißt es in einer Mitteilung. „Dafür investiert Mars global in den nächsten drei Jahren 1 Milliarde US-Dollar. Einen Beitrag leistet die Umgestaltung der Logistik.“

Mitte Januar startete Mars die Elektrifizierung seiner Transportroute zwischen dem Pet Nutrition Fabrik- und Bürostandort in Verden (Niedersachen) und seinem Logistikzentrum in Minden (Nordrhein-Westfalen). Einride stellte Mars dafür zwei 40-Tonnen Mercedes-Benz eActros 300 sowie zwei Ladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten zur Verfügung, die von Einrides Betriebssystem betrieben werden. In die Installation investiert Mars eigenen Angaben nach einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag.

Durch den Einsatz der zwei Elektro-Lkw auf der einfachen Strecke Verden – Minden (91 km) sollen schätzungsweise 400 Tonnen CO2e pro Jahr eingespart werden. Ab Oktober 2024 will Mars an beiden Lade-Standorten auf Grünstrom umsteigen. Dann soll sich der CO2-Ausstoß beim Betrieb der beiden Lkw über die gesamte Energiekette hinweg auf null reduzieren.

Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. 2022 erzielte der Markenartikelhersteller in Deutschland einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeitende.