Metro nimmt ersten von drei Wasserstoff-Lkw in Betrieb

Metro ergänzt seine Belieferungsflotte in Deutschland um Brennstoffzellen-Lkw des Typs Hyundai Xcient Fuel Cell. Die ersten drei Fahrzeuge mit Mehrkammerkühlsystem werden zunächst in der Region Böblingen eingesetzt. Bewähren sich die drei Brennstoffzellen-Lkw dort als Ergänzung zur bisherigen Flotte, strebt das Großhandelsunternehmen den weiteren Ausbau seiner Belieferungsflotte mit der Brennstoffzellen-Technologie an.

Am Metro-Standort in Böblingen wurde am 22. Januar der erste wasserstoffbetriebene Kühl-Lkw vom Miet-Partner Hylane an den Großhändler übergeben. Zwei weitere Trucks sollen in den kommenden Wochen folgen. Betankt werden die Brennstoffzellen-Lkw mit Wasserstoff, wodurch sie während der Fahrt emissionsfrei auf den Straßen unterwegs sind.

„Mit dem Einsatz der Brennstoffzellen-Lkw gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Lkw-Flotte für die Belieferung. Wir können so unsere Kundinnen und Kunden weiterhin über längere Strecken mit frischen Produkten in bester Qualität beliefern und dabei gleichzeitig Emissionen reduzieren. Damit leisten wir einen weiteren Beitrag zu mehr nachhaltiger Mobilität“, so Martin Schumacher, CEO Metro Deutschland.

Metro Deutschland testet derzeit verschiedene alternative Antriebsformen und verspricht sich hiervon Erkenntnisse für die künftige Gestaltung einer nachhaltigeren Lkw-Flotte. „Erweisen sich die innovativen und nachhaltigen Truck-Modelle als alltagstauglich für die Belieferung von Metro, können hierauf basierend weitere Beschaffungen für die Belieferungsflotte geplant werden“, so das Unternehmen.

Miet-Partner Hylane betreibt eigenen Angaben nach die größte Flotte an Wasserstoff-Lkw in der EU. Mit dem Metro zur Verfügung gestellten Hyundai Xcient Fuel Cell können mit einem Verbrauch von 8 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer und einer Reichweite von rund 400 Kilometern auch Kunden in ländlicheren Regionen mit kühlpflichtigen Produkten beliefert werden. Eine Vollbetankung mit 32 Kilogramm Wasserstoff dauert um die 11 Minuten. „Insbesondere die Region Stuttgart/Böblingen bietet mit bald insgesamt drei Wasserstofftankstellen in Sindelfingen, Metzingen und am Stuttgarter Flughafen eine gute Infrastruktur für den Einsatz der Brennstoffzellen-Lkw“, so Hylane.