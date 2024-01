EnBW baut drei weitere „Schnellladeparks“ in Brandenburg und Niedersachsen

Baustart für drei neue EnBW-Schnellladeparks: Das Energieunternehmen hat mit den Arbeiten für überdachte Ladestandorte in Wollin, Fredersdorf-Vogelsdorf (beide Brandenburg) und Emstek/Cloppenburg (Niedersachsen) begonnen. Alle Stromtankstellen sollen noch im ersten Halbjahr 2024 in Betrieb gehen.

Als Betreiberin des größten Schnellladenetzes in Deutschland errichte man damit die ersten beiden Schnellladeparks mit Solardach in Brandenburg, teilt die EnBW mit. Der Standort Wollin liegt in etwa auf halber Strecke zwischen Magdeburg und Berlin an der A2, Fredersdorf-Vogelsdorf rund 20 Kilometer östlich der Bundeshauptstadt an der A10. In Niedersachsen verdichtet der Konzern die Schnellladeinfrastruktur in Emstek/Cloppenburg zwischen Oldenburg und Osnabrück an der A1.

Die neuen Standorte für besonders schnelles Laden im EnBW-„HyperNetz“ verfügen über HPC-Ladepunkte (High Power Charging) der höchsten Leistungsklasse, das ermöglicht das Laden mit bis zu 400 kW. Mit einem 15-minütigen Ladestopp können E-Autos bis zu 400 Kilometer frische Reichweite laden. Damit rüstet die EnBW diese Standorte bereits für die Zukunft aus – aktuell gibt es noch keine Massenmarkt-Fahrzeuge, die mit solch hohen Leistungen Strom ziehen können.

In Wollin verbaut das Energieunternehmen 16 HPC-Ladepunkte. Die EnBW kann die Kapazität dort bei wachsendem Bedarf kurzfristig auf 22 Schnellladepunkte erhöhen. In Fredersdorf-Vogelsdorf stellt sie Autofahrern acht Schnellladepunkte zur Verfügung. An beiden Standorten finden Kunden in unmittelbarer Nähe Gastronomieangebote. In Emstek/Cloppenburg entstehen 28 der zukunftssicheren Schnellladepunkte.

Man werde auch die neuen Ladeparks mit 100 Prozent Ökostrom betreiben, unterstreicht die EnBW. Das sei an allen Ladestandorten des Konzerns gegeben. Zudem statte man die neuen Schnellladeparks jeweils mit einem großen Solardach aus. Diese Dächer speisen grüne Energie in den Kreislauf der Standorte ein und bieten Kunden Schutz vor Wind und Wetter.

„Das Schnelladenetz in Deutschland wächst in rasantem Tempo und wir leisten unseren Beitrag“, sagt EnBW Chief Innovation & New Business Officer Jürgen Stein, der den Bereich E-Mobilität verantwortet. „Im vergangenen Jahr haben wir mehr als einen neuen Schnellladestandort pro Werktag in Betrieb genommen. Diese Ausbaugeschwindigkeit behalten wir auch im Jahr 2024 bei. Damit zeigen wir als führendes Ladeinfrastrukturunternehmen, dass der marktgetriebene Zubau an Schnellladern bundesweit funktioniert.“

Die EnBW betreibt mit mehr als 4.200 Ladepunkten das eigenen Angaben nach mit Abstand größte Schnellladenetz in Deutschland. Bis 2030 möchte sie diese Zahl auf etwa 30.000 gleichzeitig nutzbare Schnellladepunkte erweitern. Dafür hatte das Unternehmen vor rund einem halben Jahr seine Investitionen in diesem Bereich von mehr als 100 Millionen Euro auf rund 200 Millionen Euro pro Jahr erhöht.