Dacia stellt neuen Spring vor, Markteinführung im Sommer 2024

Dacia stellt die neue Generation seines 2021 eingeführten Elektroautos Spring vor. Das kleine SUV soll mit einem neuen Außen- und Innendesign sowie höherem Komfort und mehr Digitalisierung punkten. Es werden weiter zwei Motorisierungen angeboten.

Der Spring erhält die neue Dacia-Designsprache, die erstmals bei der jüngsten Generation des Duster zu sehen ist. Das Design des Innenraumes wurde ebenfalls mit der Überarbeitung im Stil des neuen Duster verändert. „Es gibt an der Außenkarosserie des neuen Spring nur ein Bauteil, das unverändert blieb: das Dach“, unterstreicht der Hersteller.

Der Innenraum und insbesondere das Armaturenbrett wurden neu gestaltet, um sowohl Elemente der neuen Innenraumgestaltung von Dacia mit horizontaler Architektur aufzunehmen als auch eine neue Reihe von digitalen Bildschirmen zu integrieren. Der Spring verfügt nun in allen Versionen über ein individuell gestaltbares, digitales 7-Zoll-Display und ein großes 10-Zoll-Multimedia-Display in der Mitte des Fahrzeugs in den höheren Ausstattungsversionen. Die Farbpalette und die Materialien für den Innenraum wurden überarbeitet, um eine laut Dacia höhere Qualität zu bieten und gleichzeitig die Vielfalt der Optionen zu reduzieren, um die Kosten zu senken.

Der neue, 3,70 Meter lange Spring biete das beste Stauvolumen in seiner Klasse, so der Anbieter. Mit 308 Litern (+6 % gegenüber dem Vorgängermodell) bis 1.004 Litern bei umgeklappten Rücksitzen fasse sein Kofferraum deutlich mehr als der ähnlich großen Konkurrenten und liege auf Augenhöhe mit Modellen des darüber liegenden B-Segments. Auch die zusätzlichen Ablagen – wie doppeltes Handschuhfach, Türfächer – befänden sich mit einem Gesamtvolumen von fast 33 Litern deutlich über dem Segmentstandard.

Ein Ablagefach unter der vorderen Motorhaube bietet zusätzlichen Stauraum von 35 Litern. In der Mittelkonsole kann ein Getränkehalter angebracht werden. Der neue Spring kann das YouClip-Zubehör aufnehmen, das auch für den neuen Duster erhältlich ist. Das System ermöglicht die Befestigung verschiedener Zubehörteile. Der Spring ist serienmäßig mit drei YouClip-Befestigungspunkten ausgestattet: einer auf dem Armaturenbrett, zwei auf der Mittelkonsole. Sie können zur Befestigung einer Ablagetasche, eines Smartphone-Halters (mit oder ohne Induktionsladegerät) oder einer Befestigung, dem 3-in-1-Würfel, verwendet werden, die einen Becherhalter, einen Taschenhaken und eine tragbare Lampe kombiniert.

Media Control, serienmäßig bei den Ausstattungslinien „Essential“ und „Expression“, ist ein Multimedia-System, das Medieninformationen und Telefonanrufe auf der digitalen Instrumententafel anzeigt. Außerdem verfügt es über zwei Lautsprecher, eine Bluetooth-Verbindung und einen USB-Anschluss. In Verbindung mit der kostenlosen App Media Control kann der Fahrer über sein Smartphone Radio- und Medienfunktionen nutzen und auf andere Funktionen (z. B. Navigation) zugreifen.

Die neuen ADAS-Systeme erweitern das Angebot an Bord des Spring, um die neuesten europäischen Sicherheitsstandards zu erfüllen: Notbremssystem (innerorts/außerorts mit Fahrzeug-, Fußgänger-, Radfahrer- und Motorraderkennung), Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarnung, Einparkhilfe hinten, Notbremssignal, Spurwechselwarnung, Spurhalteassistent, Aufmerksamkeitswarner und Notruf.

Der neue Spring erweitert die Auswahlmöglichkeiten, indem sein leistungsstärkerer Motor mit 65 PS/48 kW für mehrere Fahrzeugkonfigurationen angeboten wird. So ist dieser Antrieb nun für die Ausstattungslinie „Expression“ und wie gehabt in der Ausstattung „Extreme“ bestellbar. Die Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h ist in weniger als 14 Sekunden möglich. Darüber hinaus ist der neue Spring mit dem 45-PS-Motor (33 kW) in den Ausstattungen „Essential“ und „Expression“ wählbar. Der Standardwert auf das maximale Landstraßentempo von 100 km/h ist hier in weniger als 20 Sekunden möglich.

Der Spring sei nach wie vor das einzige vollelektrische Fahrzeug, das weniger als eine Tonne wiege (984 Kilogramm), betont der Hersteller. Dank des genauen Blicks auf die Waage und der Effizienz des Elektroantriebs komme das Elektroauto auf einen Energieverbrauch von 14,6 kWh/100 km. Die Energie kommt aus einer 26,8-kWh-Hochvoltbatterie, die für eine Reichweite von über 220 Kilometern mit allen Versionen sorgt. Der genaue Wert steht noch aus. Um die Reichweite zu optimieren, ist der neue Spring erstmals mit einem regenerativen Bremssystem ausgestattet.

Der neue Dacia Spring bietet serienmäßig ein 7-kW-Wechselstrom-Ladegerät, das die Batterie in weniger als elf Stunden an einer Haushaltssteckdose oder in vier Stunden an einer 7-kW-Wallbox von 20 Prozent auf 100 Prozent aufladen kann. Optional ist ein 30-kW-Gleichstromladegerät erhältlich, das eine Schnellladung von 20 Prozent auf 80 Prozent in 45 Minuten erlaubt. Mit seinem bidirektionalen V2L-Ladegerät (Vehicle-to-Load) kann das E-Auto als Energiequelle für elektrische Geräte genutzt werden kann. Ein Adapter, der in den Ladeanschluss des Fahrzeugs unter dem Kühlergrill eingesteckt wird, funktioniert wie eine herkömmliche 220V/16A-Steckdose.

Die Bestellungen für den neuen Spring sind im Handel im Frühjahr 2024 möglich. Die Markteinführung in Deutschland ist für den Sommer 2024 geplant. Preise nennt Dacia noch nicht, aktuell kostet der Spring hierzulande ab 22.750 Euro.