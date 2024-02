Nio erweitert Batteriewechsel-Netz in Deutschland mit drei neuen Standorten

Der chinesische Elektroauto-Anbieter Nio baut das Lade- und Batterietauschnetz für Kunden in Deutschland weiter aus. Mit der Eröffnung neuer „Power Swap Stations“ (PSS) in Lehre in Niedersachsen am 30. Januar, im hessischen Reiskirchen an der A5 am 21. Februar und im brandenburgischen Schipkau an der A13 am 22. Februar 2024 verdichtet das Unternehmen die Ladeinfrastruktur. Damit stehen hierzulande nun insgesamt elf PSS zur Verfügung.

Mit den Power Swap Stations lassen sich in knapp fünf Minuten leere gegen geladene Fahrbatterien austauschen. Wie alle anderen deutschen PSS sind die neuen Standorte in Hessen und Brandenburg direkt an Autobahnen angebunden. Wer beispielsweise auf der A13 zwischen Berlin und Dresden unterwegs ist, kann bei niedrigem Ladestand die neue PSS in Schipkau ansteuern. Auf der Strecke zwischen Kassel in Nordhessen und Frankfurt am Main profitieren Nio-Kunden von der neuen PSS in Reiskirchen.

PSS stellen nun auch Netzstabilität sicher

Die PSS können den Energiebedarf des Netzes seit jeher ausgleichen, da sie lagernde, leere Batterien zu Zeiten aufladen, in denen sich der Ladevorgang am wenigsten auf das Energienetz auswirkt. Dänemark ist seit Dezember 2023 das erste europäische Land, das im Rahmen des Nio Power Grid Services von PSS profitiert. „Innerhalb von Sekunden reagieren die PSS auf eine Frequenzabweichung, die einen Anstieg der Nachfrage oder einen Energieüberschuss markiert. Eine PSS nutzt dann entweder die überschüssige Energie, um die Batterien aufzuladen, oder reduziert ihren Strombedarf automatisch zugunsten der Netzstabilität. Die PSS können die Netzstabilität entscheidend unterstützen“, so Nio.

2024 soll der Nio Power Grid Service in den Niederlanden, später auch in Deutschland, Norwegen und Schweden eine automatische Frequency Restoration Reserve (aFRR) anbieten. Sie soll dazu beitragen, Versorgungsschwankungen auszugleichen, die der steigende Anteil von Wind- und Sonnenenergie verursacht. Nach einer erfolgreichen europaweiten Ausweitung plant Nio, die Einnahmevorteile für die Anbieter von Netzausgleichsdiensten an seine Kunden weiterzugeben.

„Der Nio Power Grid Service ist eine bahnbrechende Brancheninnovation. Sie stellt sicher, dass unsere Power Swap Stations nicht nur den Fahrer:innen eines Nio, sondern der gesamten Gemeinschaft nutzen“, sagt Kajsa Ivansson Sognefur, Head of Power Europe bei Nio. „Neben Vorteilen wie Komfort und Geschwindigkeit, die unsere User bereits zu schätzen wissen, sorgen sie nun auch für mehr Flexibilität und Versorgungsstabilität im gesamten Netz. Dies ist ein wichtiger Schritt, um das Management wertvoller Energieressourcen in der Region zu integrieren und zu verbessern.“

Im Rahmen des Ausbaus seines Netzdienstes testet Nio das bidirektionale Laden an seinen Power Swap Stations. Damit könnte die Energie aus lagernden Batterien in das Netz eingespeist werden. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Tests will man prüfen, ob und wie die Technologie in Zukunft an den Power Swap Stations eingesetzt werden kann.