MAN erweitert „eTruck“-Portfolio deutlich

MAN Truck & Bus erweitert das „eTruck“-Portfolio. „Die Zahl konfigurierbarer eTruck-Varianten steigt auf über eine Million von zuvor drei festgelegten Kundenkombinationen“, heißt es.

Die neuen Fahrgestell-Versionen des eTGX und eTGS lassen sich mit einer Vielzahl an Radständen, Fahrerhausversionen, Motor-Leistungsklassen, Batteriekombinationen, Ladeanschlusspositionen und weiteren branchentypischen Ausstattungen individuell konfigurieren.

„MAN ist im Bereich der Umwelttechnik-Fahrzeuge traditionell sehr stark aufgestellt. Dieses Know how kommt natürlich auch unseren neuen Elektro-Trucks zu Gute. Mit den neuen eTruck-Fahrgestellen gehen wir nun verstärkt in Branchenanwendungen. Damit steht unser zukunftsweisendes Elektroangebot dem bisherigen Dieselportfolio auch bei spezialisierten Fahrzeugaufbauten in nichts nach“, sagt Stefan Schall, Head of Sales Truck, Van & Used der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH.

Mit ihren drei, vier, fünf oder sechs modular kombinierbaren und variabel positionierbaren Batterien bieten die 18- bis 28 Tonnen-Fahrgestelle von eTGX und eTGS mit ihren wahlweise 333, 449 oder 544 elektrischen PS laut MAN „genau das, was die umfangreiche Vielzahl der Aufbaulösungen benötigt: flexible Freiräume für Aufbaukomponenten am Fahrzeugrahmen, eine Vielzahl an mechanischen und elektrischen Antrieben für Aufbaufunktionen in verschiedenen Leistungsklassen, bis zu neun verschiedene Radstände, sechs Fahrerhausvarianten, gelenkte und ungelenkte Nachlaufachsen, Blattluft- und Volluftfederungen,speziell auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Fahrprogramme und zahlreiche weitere branchentypische Ausstattungen“.

Abfallsammelfahrzeuge als Heck- oder Seitenlader, Abroll- und Absetzkipper, Pritschenfahrzeuge, Dreiseitenkipper und Krankipper für den Baustofftransport, aber auch Schneeräumfahrzeuge oder Hubarbeitsbühnen seien neben vielen anderen Aufbaulösungen auf den neuen eTruck-Fahrgestellen unkompliziert realisierbar. „Und das bei großen Reichweiten, denn auch für den kürzesten Radstand von 3,75 Meter sind fünf Batterien mit bis zu 400 kWh nutzbarer Kapazität verfügbar. Das entspricht bis zu 500 Kilometern Reichweite ohne Zwischenladen“, wirbt der Hersteller.

„Typische Tagesfahrleistungen in Kommunal- und Entsorgungsanwendungen sind so auch mit geringerer Batterieanzahl möglich. Im Gegenzug steigt die verfügbare Nutzlast um bis zu 2.400 Kilogramm“, so MAN.