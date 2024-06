Neue Porsche Charging Lounge in Ingolstadt

Porsche baut sein eigenes Schnellladenetz aus: Nach Bingen am Rhein, Estenfeld bei Würzburg und Koblach in Österreich hat nun die vierte Porsche Charging Lounge in Ingolstadt ihren Betrieb aufgenommen.

Auf dem Gelände des Porsche-Zentrums stehen vier Gleichstrom-Schnellladesäulen (DC) mit bis zu 400 kW Ladeleistung sowie vier Wechselstrom-Ladepunkte (AC) mit 22 kW zur Verfügung. Auch an den bestehenden drei „Lounge“-Standorten wurde die maximale Ladeleistung der Schnellladesäulen von 300 auf 400 kW angehoben. „Neben dieser sehr hohen Lade-Performance zählen das angenehme Ambiente und die zentrale Abwicklung der Ladekosten über den Porsche Charging Service zu den Vorteilen der Porsche Charging Lounges“, wirbt der Sportwagenbauer.

Unmittelbar an der Nord-Süd-Verbindung A9 auf dem Gelände des Porsche-Zentrums Ingolstadt gelegen, können an den vier leistungsstarken Ladern der Porsche Charging Lounge Ingolstadt künftig rund um die Uhr alle Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle des Sportwagenherstellers mit Grünstrom versorgt werden. Von der Erhöhung der DC-Ladeleistung auf 400 kW profitieren insbesondere die Fahrer des zu Jahresanfang aktualisierten Taycan: Diese Modelle können mit bis zu 320 kW Strom ziehen.

„Durch die gesteigerte Laderobustheit sind hohe Ladeleistungen von über 300 kW sogar bis zu fünf Minuten lang erreichbar. Auch der neue vollelektrische Macan kann hier bequem in gerade einmal 21 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden“, so Porsche. Für einen angenehmen Aufenthalt gebe es im Lounge-Bereich in Ingolstadt modern ausgestattete Sanitärräume sowie eine gut sortierte Auswahl an Erfrischungsgetränken und Snacks. Zudem stünden analoge und digitale Medien sowie ein leistungsfähiges WLAN zur Verfügung.

Mit der neuen Porsche Charging Lounge Ingolstadt stehen Porsche-Fahrern aktuell vier markeneigene Schnellladestationen zur Verfügung, weitere sind geplant. Die Porsche Charging Lounges werden im Navigationssystem und der App My Porsche angezeigt. Die Abrechnung nach einem Ladestopp erfolgt zentral über den Porsche Charging Service. Mit 39 Cent pro Kilowattstunde (kWh) liegen die Ladekosten auf dem gleichen Niveau wie bei allen anderen Schnellladestationen des Porsche-Netzwerks.

Um Zugang zu den Ladestationen sowie in den Lounge-Bereich zu erhalten, ist eine Porsche ID erforderlich. Diese muss mit dem Fahrzeug verknüpft sein. Ist auch das Nummernschild mit der Porsche ID verknüpft, öffnet sich die Schranke mithilfe der Kennzeichen-Erkennung automatisch. Das Fahrzeugkennzeichen kann in der My Porsche App hinterlegt werden. Alternativ erhält der Kunde über die Porsche Charging Card oder einen QR-Code aus der App My Porsche Zugang zum Standort sowie in die Lounge.