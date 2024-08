Toyota will „Millionen und Abermillionen von Elektroautos produzieren“

Toyota ist einer der größten Verfechter von Technologieoffenheit in der Automobilindustrie. Die Japaner haben zwar mittlerweile den Fokus mehr auf Elektroautos gelegt, wollen aber weiter vor allem auch Hybrid- sowie verstärkt Wasserstofffahrzeuge bauen. Die Strategie wird auch 2024 mit Nachdruck verfolgt.

Gill Pratt, Vorsitzender des Toyota-Forschungsinstituts, hat mit dem Portal InsideEVs gesprochen. „Bis vor etwa 10 Jahren war der Einsatz von Elektroautos nicht machbar, aber jetzt scheint es so zu sein“, sagte er. „Deshalb haben wir unsere Strategie sehr stark geändert. Und wir werden Millionen und Abermillionen von Elektroautos produzieren.“

„Aber wir sind uns noch nicht sicher“, fügte Pratt hinzu. „Und wir denken, dass sich vielleicht in 10 Jahren etwas ändern und etwas anderes passieren wird. Deshalb erforschen wir weiterhin diese verschiedenen Dinge.“ Die Zukunft sei ungewiss, das sei der Hauptgrund für die Strategie von Toyota.

Pratt glaubt nicht, dass die Politik entscheiden wird, wie die Zukunft der Fahrzeuge aussieht, sondern die Kunden. Diese könnten zwar durch staatliche Förderung beeinflusst werden, letztlich wählten sie aber diejenigen, die die Politik machen. „Kurzfristig können sich die Dinge also ändern. Langfristig jedoch werden in den meisten Ländern, in denen diese Politik gemacht wird, die Wünsche der Menschen berücksichtigt“, so der Ingenieur und Professor für Informatik.

Toyota wolle den Kunden die beste Möglichkeit bieten, um zur CO2-Neutralität beizutragen, unabhängig von deren Lebenssituation. Bei dem Unternehmen habe man die Sorge, dass die Kunden, wenn man sie zum Kauf eines bestimmten Fahrzeugs zwingen will, ihr altes Modell behalten, was „viel, viel schlimmer“ wäre. „Wir glauben also, dass es richtig ist, so schnell wie möglich so viel CO2 wie möglich einzusparen, aber nicht zu versuchen, dem Kunden vorzuschreiben, was er zu tun hat.“

Damit mehr Leute auf Elektroautos umsteigen, muss die Technologie laut Pratt attraktiv gemacht werden. So müsse die Infrastruktur ausgebaut werden, um das Aufladen einfacher und leichter zu gestalten. Das sei nicht nur auf Autobahnen wichtig, „sondern auch in anderen Teilen der Welt und in anderen Städten“. Hier sei insbesondere die Politik gefordert, während sich die Unternehmen um Fahrzeuge bemühen, die so wenig CO2 wie möglich ausstoßen.