Kaufland treibt Elektrifizierung der Transportlogistik voran

Kaufland will auf dem Weg der E-Transformation im Lieferverkehr weiter Tempo machen. Dazu setzt das Unternehmen auch an seinem Logistikstandort in Barsinghausen mit der Initiative „Electra“ die ersten Lkw unter Strom ein.

Drei verschiedene Modelle der Hersteller Renault, Volvo und Daimler Trucks beliefern von hier aus künftig Filialen im Raum Hannover elektrisch. Zwei RT e-Tech von Renault sind bereits unterwegs und der FH 42 Electric von Volvo soll in Kürze ebenfalls seine lautlosen Runden drehen. Der eActros 600 von Mercedes Benz soll die Test-Flotte, die dann laut Kaufland bereits ein jährliches CO2-Einsparpotenzial von rund 5,5 Tonnen mit sich bringen wird, Anfang nächsten Jahres komplettieren.

Zum Einsatz kommen nicht nur elektrische Lastwagen, sondern auch vollständig elektrische Kühlauflieger. Diesen sind ebenfalls von unterschiedlichen Herstellern, so will man möglichst vielfältige Erkenntnisse aus dem Test gewinnen. Geladen wird zunächst an zwei mobilen Ladeeinheiten am Logistikzentrum in Barsinghausen. „Perspektivisch“ plant Kaufland in Barsinghausen einen Ladepark analog dem bereits bestehenden im baden-württembergischen Möckmühl.

„Wir konnten bereits über ein halbes Jahr mit unserem E-Ladepark in Möckmühl Erfahrungen sammeln. Auf dieser Basis machen wir Machbarkeitsanalysen für all unsere Logistik-Standorte, um an weiteren Standorten E-Lkw einzusetzen und die Ladeinfrastruktur aufzubauen. Mit Barsinghausen beliefern wir nun von einem weiteren Standort aus einige unserer Filialen elektrisch und gehen damit den nächsten Schritt bei der nachhaltigen Transformation unserer Transportlogistik“, sagt Pascal Siegmund, Bereichsleiter Transportlogistik International bei Kaufland.

Das Pilotprojekt mit dem Titel „Electra“ erfolgt in Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen der Schwarz Gruppe. So stellt beispielsweise der Umweltdienstleister PreZero als eingesetzter Spediteur die Fahrer und wird erstmalig in der Belieferung der Kaufland-Filialen tätig. Koordiniert wird das Projekt von der Schwarz Logistik.

Bereits Ende vergangenen Jahres ist Kaufland mit einem Projekt am Logistikstandort in Möckmühl gestartet und hat dort seinen ersten Ladepark mit acht Ladestationen eröffnet. Das Projekt gehört laut dem Unternehmen zu den größten in ganz Deutschland. Kaufland setzt dort acht Elektro-Lkw bei der Filial-Belieferung ein.