Tesla Semi in Europa gesichtet, Transport für IAA 2024?

Teslas Elektro-Lkw Semi wird seit Ende 2022 in den USA an Kunden ausgeliefert. Noch wird die Produktion hochgefahren, der US-Hersteller bereitet aber offenbar schon die Expansion in andere Länder vor. Darauf lässt der erste auf deutschen Straßen gesichtete Semi schließen.

Das Fahrzeug war noch nicht offiziell unterwegs, sondern wurde von einem anderen Lkw transportiert. Das zeigen über X (früher Twitter) veröffentlichte Bilder und Videos. Laut dem Kommentar dazu wurde der Semi-Transport beim nordrhein-westfälischen Kamen gesichtet und befand sich auf dem Weg nach Hannover.

In Hannover findet im September die Messe IAA Transportation statt, dort will Tesla laut Berichten seinen elektrischen Lastwagen möglichen Kunden vorstellen. Das Unternehmen sucht auch bereits Mitarbeiter, die das Lkw-Geschäft des Konzerns in Europa vorantreiben sollen. In einer Stellenausschreibung heißt es: „Tesla sucht einen Business Development Manager in Europa, der Kundenbeziehungen aufbaut und pflegt und den zukünftigen Einsatz von Teslas Semi Trucks plant. Diese Person wird sich regelmäßig mit potenziellen europäischen Semi-Kunden treffen, um deren Anwendungsfälle, Bedürfnisse und Arbeitszyklen zu verstehen.“

Tesla-Chef Elon Musk hat im Sommer 2023 gesagt, dass der Semi wohl nicht vor Ende dieses Jahres in größeren Stückzahlen produziert werde. Das begründete er mit der Verfügbarkeit von Akkus. Konkrete Stückzahlen bis dahin und für die Jahre danach nannte er nicht.

Bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal äußerte sich im April Chefingenieur Lars Moravy zum E-Lkw: „Wir sind dabei, die Entwicklung des Semi abzuschließen, um eine äußerst kosteneffiziente Großserienproduktion zu ermöglichen, wobei wir unsere Erfahrungen mit unserer Flotte, unserer Pilotflotte und der Pepsi-Flotte nutzen, die wir in diesem Jahr geringfügig erweitern werden.“ Moravy sagte weiter, dass der Semi ab Ende 2025 in der dafür vorgesehenen Erweiterung der „Gigafactory“ im US-Bundesstaat Nevada entstehen werde. „Externe Kunden“ sollen den elektrischen Lkw ab 2026 erhalten.

Der Semi könnte laut Musk zukünftig auch in der deutschen Elektroauto-Fabrik des US-Konzerns in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin gefertigt werden. Man optimiere aktuell das Design und die Produktion des Semi – mit dem Ziel, „zum ungefähr gleichen Preis“ wie Diesel-Lkw liefern zu können, so der CEO.

Erstmals vorgestellt hatte Tesla den Semi schon 2017, die für 2019 geplante Einführung verspätete sich dann mehrere Jahre. Interessenten können Batterien für 300 oder 500 Meilen Reichweite (ca. 480/800 km) ordern. Als Verbrauch werden unter 2 kWh pro Meile (1,61 km) bei voller Beladung genannt. Der Antrieb umfasst drei Motoren. Auf 70 Prozent der Batteriekapazität soll mit entsprechender Technik in 30 Minuten aufgeladen werden können.