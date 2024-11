VDA-Ranking: E-Auto-Ladenetz wächst, Handlungsbedarf aber weiter groß

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat auf Basis von Zahlen der Bundesnetzagentur die jüngste Ausführung seines „Ladenetz-Rankings“ veröffentlicht. Die Lücke zwischen Angebot und Bedarf bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektro-Pkw (E-Pkw) in Deutschland sei kleiner geworden, so der VDA. Es gebe jedoch weiterhin große Unterschiede in zwischen den Gemeinden und der Handlungsbedarf beim Ladeinfrastrukturausbau in Deutschland bleibe insgesamt groß.

In Deutschland gab es laut der Auswertung Stand 1. Juli 2024 142.793 öffentlich zugängliche Ladepunkte, davon 30.048 Schnellladepunkte. Damit kamen zum Stichtag im Durchschnitt 17 E-Pkw auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt. Beim letzten VDA-E-Ladenetzranking, Stand 1. Juli 2023, waren es noch 21 E-Pkw, die statistisch betrachtet auf einen öffentlichen Ladepunkt kamen, und am 1. Januar 2023 waren es 23 E-Pkw.

Die Bundesnetzagentur wies zum Stichtag des VDA-E-Ladenetzrankings 45.298 öffentliche Ladepunkte mehr aus als beim letzten VDA-E-Ladenetzranking im Vorjahr. Dabei verlief der Ladepunktausbau in Berlin besonders dynamisch: Dort kamen 2.053 öffentliche Ladepunkte hinzu. In Stuttgart waren es 1.456, in Frankfurt am Main 1.130.

Betrachtet man die Ladeleistung, die pro E-Pkw in Deutschland durchschnittlich zur Verfügung steht, um den Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur abzubilden, so zeigt die VDA-Auswertung, dass sich diese gesteigert hat: Standen im Juli des vergangenen Jahres statistisch gesehen pro E-Auto in Deutschland 1,7 Kilowatt (kW) zur Verfügung, so waren es ein Jahr später 2,1 kW. Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass verstärkt Schnellladepunkte mit hoher Ladeleistung hinzugebaut wurden. So waren 11.471 der 45.298 öffentlichen Ladepunkte, die hinzukamen, Schnellladepunkte, deren Jahreszuwachsrate 62 Prozent betrug und damit deutlich höher war als die Steigerung bei den Normalladepunkten (+43 %). Besonders zügig lief mit 8.699 neuen Ladepunkten (+77 %) der Zubau von schnellen Ladepunkten mit über 149 kW Leistung.

Die VDA-Auswertung zeigt aber auch: In gut einem Drittel (35 %) aller 10.752 Gemeinden gab es im Juli es immer noch keinen einzigen öffentlichen Ladepunkt. Knapp drei Viertel aller Gemeinden (73 %) haben noch keinen öffentlichen Schnellladepunkt installiert. Dass der Ausbau forciert wurde, schlägt sich aber auch hier nieder: Beim vorjährigen VDA-E-Ladenetzranking gab es in fast jeder zweiten Gemeinde in Deutschland keinen öffentlichen Ladepunkt und in acht von zehn Gemeinden keinen öffentlichen Schnellladepunkt.

„So muss es nun unbedingt weitergehen“

„Die Ergebnisse unserer Auswertung zeigen, dass sich etwas bewegt und es mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos endlich vorwärts geht – das ist eine gute Nachricht für die E-Mobilität in Deutschland und die Verbraucherinnen und Verbraucher“, sagt VDA-Präsidentin Hildegard Müller. „So muss es nun unbedingt weitergehen, denn der Weg ist noch weit: Noch immer gibt es in jeder dritten Gemeinde keinen öffentlichen Ladepunkt und bei der Schnellladeinfrastruktur gilt trotz des gesteigerten Ausbautempos, dass noch immer drei von vier Gemeinden in Deutschland ohne öffentlichen Schnellladepunkt sind. Es gibt weiterhin Nachholbedarf. Deshalb muss unter anderem der Ausbau der Standorte des sogenannten Deutschlandnetz mit mehr als 1.000 Schnellladeparks weiter entschlossen vorangetrieben und wie vorgesehen 2026 abgeschlossen werden.“

Klar sei zudem: Es sei nicht damit getan, eine Ladesäule aufzustellen, auch die Stromnetze müssten dringend fit für die Zukunft gemacht werden. Der beschleunigte und vorausschauende Stromnetzausbau sei die entscheidende Voraussetzung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Bei den Stromnetzen sei Deutschlands Nachholbedarf groß, die Netze müssten dringend ausgebaut und modernisiert werden. Hier bestehe zusätzlicher dringender Handlungsbedarf für Politik, Bundesnetzagentur und Energiewirtschaft.

„Beim weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland gilt, dass alle relevanten Stakeholder ihrer Aufgabe gerecht werden müssen, dazu zählen Tankstellenbetreiber, die Wohnungswirtschaft, Parkraumunternehmen, der Handel, die Ladepunktbetreiber, vor allem die Energiewirtschaft und natürlich auch die Autoindustrie“, so Müller. „Klar ist: Die Autoindustrie leistet jetzt und in Zukunft mit Innovationen und hohen Investitionen entschlossen ihren Beitrag zum Erfolg der Elektromobilität. Die Unternehmen der Automobilindustrie sind bereits mit vielen Projekten engagiert, wie u.a. Ionity und Milence, die den Aufbau von Ladeinfrastruktur für Pkw- bzw. Nutzfahrzeugen vorantreiben, und bringen damit auch den Auf- und Ausbau der Ladeinfrastruktur kontinuierlich voran. Dieses Engagement werden wir fortsetzen.“