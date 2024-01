Erfinder rettet Elektro-Lieferwagen StreetScooter vor dem Aus

Nachdem der Hersteller des elektrischen Post-Lieferwagens StreetScooter im zurückliegenden Jahr in die Insolvenz gerutscht war, hat nun sein Erfinder, der Aachener Professor Günther Schuh, die Rechte wieder übernommen. In einem Betriebsübergang, einer „übertragenden Sanierung“, seien die 68 Mitarbeiter in sein neues Unternehmen e.Volution gewechselt, sagte Schuh der Welt am Sonntag.

„Die Produktion bei unserem Auftragsfertiger Neapco in Düren läuft wieder an.“ Beim Neustart sei der Post-Konzern DHL Group „sehr hilfreich und großzügig“ gewesen, sagte Schuh. „Wir haben vereinbart, dass wir eine Charge von 700 bis 820 Fahrzeugen im ersten Halbjahr liefern. Durch dieses Auftragsvolumen sind wir auch für die Zulieferer wieder im Geschäft.“

Schuh hatte das Unternehmen hinter dem StreetScooter mit seinem Kollegen Achim Kampker an der RWTH Aachen gegründet und 2014 an die Deutsche Post verkauft. Bei dem Konzern sind laut dem Bericht noch fast alle der 22.000 seitdem gebauten elektrischen Lieferwagen im Einsatz. 2021 hatte die Post die StreetScooter-Firma an Investoren abgegeben, diese gerieten jedoch 2023 in finanzielle Schwierigkeiten und der bisherige StreetScooter-Hersteller B-ON GmbH rutschte in die Insolvenz. Als Grund wurden von B-ON Produktionsrückgänge genannt. Lieferengpässe und Qualitätsprobleme bei Bauteilen hätten zu weniger Output und in der Folge zu Zahlungsschwierigkeiten geführt.

Schuh will das Fahrzeug nun auf eine neue technische Basis stellen, die er für sein aktuelles Projekt, ein Elektro-SUV namens e.Volution Space, entwickelt hat. „Wir bauen mit dem e.Volution-Konzept das nachhaltigste Auto der Welt am Sonntag. Das Basisfahrzeug ist bis zu 50 Jahre lang betriebsfähig und man kann es immer aktuell halten“, erklärte der Professor für Produktionstechnik. „Für kommerzielle Nutzfahrzeuge eignet es sich noch besser als für Pkw.“ Ab 2026 soll der StreetScooter auf dieser neuen Plattform gebaut werden, in Stückzahlen von 5000 bis 6000 Einheiten pro Jahr.

„Überlegene Nachhaltigkeit“ als Ziel

Schuh verfolgt mit seiner neuen Firma e.Volution das Ziel, „eine überlegene Nachhaltigkeit durch extreme Langlebigkeit der Basisfahrzeuge in der Automobilbranche einzuführen“. Das Unternehmen habe mit der RWTH Aachen einen „Upgrade-Re-Assembly“-Prozess entwickelt, der durch ein besonders langlebiges Chassis und eine Digitale Fahrzeugakte eine regelmäßige kostengünstige Aufwertung bestehender Fahrzeuge ermöglicht. Dieses Konzept wäre bei kleinen, stark strapazierten Nutzfahrzeugen besonders wirkungsvoll.

„Die Beanspruchung der StreetScooter im täglichen Betrieb ist höher als bei jedem anderen leichten Nutzfahrzeug. Hier kann unser Konzept seine Wirkung vorbildlich entfalten und den ökologischen Footprint über den Lebenszyklus wesentlich verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten senken“, so Schuh. „Ich bin der DHL Group und insbesondere ihrem CEO Dr. Tobias Meyer für seine Unterstützung bei dieser Transaktion sehr dankbar, durch die wir die Chance bekommen, die gemeinsame Innovation von Deutscher Post und RWTH Aachen von vor 10 Jahren nun auf ein nächstes Level weiterzuentwickeln.“ Mit der Übernahme einer laufenden Produktion könne das Re-Assembly-Konzept von e.Volution nun deutlich schneller in die Praxis umgesetzt werden.