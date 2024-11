Fastned eröffnet in Dinslaken ersten eigenen Shop an deutscher Ladestation

Das niederländische Unternehmen Fastned hat seinen ersten eigenen unbemannten, rund um die Uhr geöffneten Shop in Deutschland an der Schnellladestation in Dinslaken-Nord, Nordrhein-Westfalen, eröffnet. In unmittelbarer Nähe zur A3 bietet der neue Shop, zusätzlich zu den acht bestehenden Ladepunkten mit bis zu 400 kW Ladeleistung, Zugang zu barrierereduzierten Toiletten sowie zu Kaffee- und Verkaufsautomaten.

Der kostenfreie Zugang erfolgt durch eine Verifizierung per Debit- oder Kreditkarte. „Mit der Eröffnung dieses Shops setzt Fastned ein klares Zeichen für die Zukunftsgestaltung eines modernen und komfortablen Ladeerlebnisses“, heißt es von dem Unternehmen.

„Mit der Entstehung unseres ersten eigenen Fastned-Shops in Deutschland haben wir für uns völlig neues Terrain betreten. Dabei war es uns von Anfang an wichtig, Elektroautofahrer:innen ein noch angenehmeres Ladeerlebnis in Dinslaken-Nord zu bieten. Dieser Shop ist erst der Anfang: Hier konnten wir den naturnahen Ansatz unserer Fastned-DNA in Design und Gestaltung verwirklichen. An weiteren Standorten arbeiten wir eng mit Partnern zusammen, um innovative Konzepte zu entwickeln. Für andere mag dies nur ein kleiner Schritt sein – für uns ist es ein großer Fortschritt“, so Linda Boll von Fastned Deutschland.

Die Schnellladestation liegt verkehrsgünstig nahe der Ausfahrt Dinslaken-Nord an der A3 zwischen Oberhausen und Wesel. Um den steigenden Bedarf an Schnellladestationen zu decken, wurde der Standort vorausschauend geplant und erst in diesem Jahr um vier zusätzliche Ladepunkte sowie nun auch um den ersten eigenen Fastned-Shop mit Sitzmöglichkeiten erweitert.

Um beim Aufbau des Shops Emissionen zu sparen, bedient sich Fastned eines vergleichbaren Ansatzes wie bei der Dachkonstruktion seiner Stationen. Modulare Komponenten sorgten für effizienten Ressourceneinsatz und bestmögliche Skalierbarkeit, erklärt das Unternehmen. „Der erste deutsche Fastned-Shop wurde als Komplettmodul konstruiert, das mit nur einer Anfahrt zur Baustelle transportiert und dort in nur zwei Tagen betriebsfertig installiert wurde. Das Gebäude besteht vollständig aus PEFC-zertifiziertem Holz und kommt ohne ein Betonfundament aus. Die architektonische Gestaltung mit großen Fenstern ermöglicht einen freien Blick auf die Ladestation und gewährt von außen Einblick in den Shop.“

In Deutschland betreibt Fastned derzeit 39 Schnellladestationen, die mit der für die Marke typischen großflächigen Überdachung, Beleuchtung und Sitzmöglichkeiten ausgestattet sind.