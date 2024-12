Milence verkündet Deutschland-Debüt mit Lkw-Ladeparks an der A9

Das Lkw-Lade-Joint Venture Milence von Daimler Truck, Traton und der Volvo Group hat im Dezember die ersten beiden Ladeparks auf deutschem Boden eröffnet. Die Standorte finden sich an der A9 in Vockerode in Sachsen-Anhalt und am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen. Es handelt sich um den fünften vollzogen Markteintritt nach ersten Eröffnungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Schweden.

In den beiden neuen deutschen Ladeparks stehen CCS-Lader mit bis zu 400 kW Ladeleistung bereit. Vockerode bietet zum Anfang vier Ladebuchten, der Hub am Hermsdorfer Kreuz acht. Die Ladegeräte finden sich bei Milence je neben einem gesicherten Lkw-Parkplatz mit Angeboten für die Fahrer wie einen Loungebereich, Duschen und Toiletten.

„Die Eröffnung … verdeutlicht, dass wir mit der wachsenden Nachfrage des Marktes nach zuverlässiger und zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektro-Nutzfahrzeuge Schritt halten. Als zentraler Markt in Europa ist Deutschland entscheidend für den Übergang zum emissionsfreien Straßengüterverkehr. Wir wollen die aufkommende Dynamik begleiten und eng mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, um den Infrastrukturausbau voranzutreiben und der steigenden Nachfrage gerecht zu werden“, so CEO Anja van Niersen.

Das Joint Venture betrachtet die Bundesrepublik als einen seiner wichtigen strategischen Eckpfeiler. Daher sollen die zwei neuen Ladeparks „bald“ durch weitere in Lohfelden (nahe Kassel), Koblenz, Himmelkron, Hüttenberg, Kirchberg an der Jagst und Recklinghausen ergänzt werden. Der Lkw-Ladeparkbetreiber will allein in Deutschland bis Ende 2025 ingesamt 25 Hubs am Netz haben. International sind zudem weitere Ladeparks in zehn europäischen Märkten geplant.

Milence hat 2022 den Geschäftsbetrieb aufgenommen und das Ziel von 1.700 öffentlichen Lkw-Ladepunkten für Europa bis 2027 verkündet. 570 davon sollen bis 2025 entstehen, verteilt auf 70 Standorte. Die Aufbau-Aktivitäten konzentrieren sich derzeit auf zehn Länder: die Niederlande, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden, Großbritannien, Dänemark, Polen und Spanien.

Im September hatte Milence mitgeteilt, dass die Einführung des Megawatt Charging Systems (MCS) kurz bevorstehe. „In den kommenden Monaten“ soll die MCS-Technologie an zunächst fünf der Ladeparks des Unternehmens geboten werden. Bei einem Test im Juli sprach Milence von einer erfolgreich übertragenen Leistung von 1.100 Kilowatt beziehungsweise 1,1 Megawatt. Grundsätzlich möglich sein sollen bis zu 1,44 MW (1.500 A bei 960 V). Zum künftigen Verhältnis von MCS- zu CCS-Ladern an seinen Standorten hat sich Milence noch nicht geäußert.