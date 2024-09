Milence plant 70 Elektro-Lkw-Ladehubs bis 2025

Das Lkw-Lade-Joint-Venture Milence hat seine kurzfristigen Ausbaupläne für Europa präsentiert. Vor Jahresende 2025 sollen insgesamt 70 Ladehubs mit 570 Ladepunkten in zehn Ländern am Netz sein. Der Hauptfokus liegt dabei auf Deutschland.

„Damit entsteht das bisher größte öffentliche Ladenetznetzwerk für schwere Lkw in Europa, das zehn Schlüsselmärkte abdeckt: Belgien, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Spanien und Schweden“, heißt es in einer Mitteilung.

Mit mehr als 30 Prozent Anteil am europäischen Straßenverkehr ist Deutschland der mit Abstand bedeutendste Markt für Milence. Ein Ladepark am Hermsdorfer Kreuz wird der erste in Deutschland sein. Weitere 24 Hubs des derzeitigen Milence-Netzwerks sollen den elektrischen Straßengüterverkehr im Land mit der europaweit höchsten Dichte an schweren Lkw ermöglichen.

Mit der Entwicklung des öffentlichen Ladenetzwerks von Milence werden einige der meistbefahrenen Strecken Europas wie Antwerpen–Duisburg, Göteborg–Malmö, Paris–Le Havre und Berlin–München elektrifiziert. „Die Routen ermöglichen es Logistikunternehmen, den Übergang zur Elektrifizierung gezielt umzusetzen“, so Milence.

„Die Zukunft des Straßenverkehrs ist elektrisch, und wir sind stolz darauf, mit unserem schnell wachsenden Ladenetzwerk eine Vorreiterrolle zu übernehmen und zu zeigen, dass dies schon heute Realität werden kann. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Wir fordern alle Beteiligten auf, der Infrastruktur Priorität einzuräumen“, so Anja van Niersen, Geschäftsführerin Milence. „Durch die Beschleunigung des technologischen Fortschritts und die Elektrifizierung der wichtigsten Verkehrsrouten in ganz Europa erleichtern wir Flottenbetreibern den Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen. Unsere Mission ist es, Lkw nicht nur mit Strom zu versorgen, sondern auch die Fahrer zu unterstützen, damit sie in einer sicheren Umgebung aufladen können. Gleichzeitig wollen wir eine nachhaltigere Zukunft für den Straßengüterverkehr schaffen.“

Neben der Expansion des Ladenetzes strebt Milence die Integration von Megawattladern an seinen Standorten an. „In den kommenden Monaten“ soll die Technologie an fünf der Ladeparks des Unternehmens eingesetzt werden. „Als neuer Standard für High-Power-Charging ist das Megawatt Charging System (MCS) auf die Anforderungen des wachsenden Marktes für Elektro-Lkw zugeschnitten“, so Milence. „Die innovative Lösung reduziert Ladezeiten erheblich und macht Elektro-Lkw noch attraktiver für den Fernverkehr. Mit einer Leistung von 1.440 kW lässt sich der Ladezustand eines Lkw in nur 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent steigern.“

Milence wurde im Juli 2022 als Joint Venture von Daimler Truck, der zu Volkswagen gehörenden Triton Group sowie der Volvo Group mit einer Finanzierung von 500 Millionen Euro gegründet und agiert als unabhängiges, eigenständiges Unternehmen.