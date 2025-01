Cadillac will mit Elektroautos „die Herzen und Köpfe der europäischen Kunden“ gewinnen

Cadillac will mit einer Elektroauto-Offensive wieder in Europa Fuß fassen. In einem Interview mit der Automobilwoche hat der Europachef der Konzernmutter General Motors Pere Brugal über die Pläne der US-Luxusmarke gesprochen.

Los geht es mit dem Edel-Crossover Lyriq. Als Nächstes wird Cadillac den kleineren Optiq in Europa einführen. „Das ist erst der Anfang. Wir sind definitiv langfristig hier“, betonte Brugal. „Wir kommen mit einem frischen, einzigartigen Angebot zurück nach Europa, das niemand sonst in dieser Form anbieten kann.“ Man bringe nun die nächste Stufe der Innovation in den Bereichen Elektroautos und autonomes Fahren auf den Markt. „Mit unseren hochmodernen Plattformen und einer ikonischen Marke erwarten wir, die Herzen und Köpfe der europäischen Kunden zu gewinnen.“

Studien zeigten, dass Kunden bei der Umstellung auf E-Mobilität eher bereit sind, die Automarke zu wechseln. Cadillac komme bewusst zurück nach Europa, um in Luxussegmenten zu wachsen, die weiterhin stark zulegen. Man sehe auch, dass Kunden zunehmend eine Marke danach auswählen, wie gut sie in ihr Leben passt. „Sie erwarten nicht nur ein großartiges Auto, sondern ein gesamtes Ökosystem. Genau das bieten wir“, so der GM-Manager.

Cadillac setzt auf ein hybrides Direktvertriebsmodell, es kombiniert Direktverkäufe mit der Zusammenarbeit mit Partnern. Diese Partner decken Bereiche wie Versicherungen, Finanzdienstleistungen und ein Servicenetzwerk ab, das den Kunden Sicherheit bieten soll. Der Direktvertrieb ermögliche es, die Marke und das Produkt an eigenen Standorten zu präsentieren, die Cadillac gemeinsam mit seinen „Business Elite“-Partnern betreibe, erklärte Brugal. Diese Partner kümmerten sich um Service, Aftersales sowie Flottenverkäufe und Remarketing.

„Unbegrenztes Wachstumspotenzial“

Der Manager sieht für Cadillac „ein unbegrenztes Wachstumspotenzial“, man wolle aber nichts überstürzen. Es sei wichtig, den richtigen Zeitpunkt für den Markteintritt zu erkennen. In der ersten Phase gehe es darum, eine solide Grundlage zu schaffen. Der Schlüssel liege in der Kundenzufriedenheit und der Bindung an die Marke. „Dazu setzen wir auf hervorragende Kundenerlebnisse und Produkte. Profitabilität steht dabei im Fokus.“

Der Mehrwert, den Cadillac-Fahrzeuge böten, sei enorm, warb Brugal. Viele Kunden sagten, sie hätten einen um 10.000 Euro höheren Preis erwartet, angesichts der gebotenen Technologie. Das zeige, wie gut man die Kunden von dem Angebot überzeuge. „Wir starten mit zwei Modellen, werden aber nicht dabei bleiben. Wir sind langfristig hier“, unterstrich der General-Motors-Europachef.

Cadillac ist eine Luxusmarke und in den entsprechenden Preissegmenten unterwegs. Den Lyriq soll es später auch in einer besonders sportlichen Variante geben. Auf den fünf Meter langen SUV-Crossover soll 2025 neben dem 5,2 Meter langen Luxus-SUV Vistiq auch das mit 4,80 Metern Länge kompaktere SUV Optiq folgen. Es wurde zudem eine E-Version des Mega-SUV Escalade vorgestellt. Die ultraluxuriöse Limousine Celestiq soll nur in geringen Stückzahlen hergestellt werden. Es wird außerdem eine weitere E-Limousine erwartet.