Ikea: „Wir möchten die Elektromobilität in Deutschland aktiv voranbringen“

Ikea will gemeinsam mit dem Ladelösungsanbieter Mer mehr als 1.000 neue Elektroauto-Ladepunkte an seinen 54 Einrichtungshäusern sowie weiteren Standorten in Deutschland errichten – „und das so schnell wie möglich in nur wenigen Jahren“. Ziel sei es, durch diesen Ausbau rund 71.000 Tonnen CO₂ pro Jahr einzusparen und Kunden, Mitarbeiter sowie Lieferflotten eine zukunftsweisende Ladeinfrastruktur zu bieten, teilt der Möbelkonzern mit.

„Wir möchten die Elektromobilität in Deutschland aktiv voranbringen, damit sie sich noch schneller durchsetzt“, sagt Walter Kadnar, Landeschef und Chief Sustainability Officer von Ikea Deutschland. „Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Unternehmensziel, sondern eine Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen. Deshalb bringen wir mehr als 1.000 Ladepunkte ans Netz und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Mobilitätswende. Wir stellen Mensch und Umwelt konsequent in den Mittelpunkt unseres Handels – die Reduktion von CO₂-Emissionen ist ein Beleg dafür.“

Trotz Herausforderungen bei der Netzkapazität, die den ursprünglich bis 2028 geplanten Ausbau an einigen Standorten verzögern, bleibt Ikea entschlossen. „Der Wille ist da, das Geld auch. Doch vielerorts fehlt es an der notwendigen Infrastruktur. Wir wollen gemeinsam mit der Politik und der Energiewirtschaft Lösungen entwickeln, um den Menschen in ganz Deutschland schnellstmöglich erschwingliche Ladelösungen zu bieten“, so Kadnar.

Das Ikea Einrichtungshaus in Waltersdorf ist das erste in Deutschland, an dem der neue Ladepark eröffnet und ein umfassendes Ladeangebot für Kunden, Mitarbeiter und Lieferflotten entsteht. „Bereits heute werden über 95 Prozent der Kund:innenlieferungen für Ikea in Berlin elektrisch abgewickelt – ein eindrucksvolles Beispiel für die konsequente Umsetzung der Ikea Nachhaltigkeitsstrategie“, so das Unternehmen.

Neben der Ladeinfrastruktur auf seinen Parkplätzen will Ikea Deutschland die Energie- und Mobilitätswende auch bei den Kunden zu Hause unterstützen. Gemeinsam mit dem Partner Svea Solar hat das Unternehmen sein Portfolio um Energielösungen erweitert. Bereits heute bietet Ikea Photovoltaikanlagen und Wallboxen für das Laden zu Hause, das Sortiment soll weiter wachsen.

Partnerschaft mit Mer

Alle deutschen Einrichtungshäuser von Ikea sollen mit Lademöglichkeiten von Mer ausgestattet werden. Mitglieder der Ikea Family und des Ikea Business Network profitieren von einem Rabatt von 20 Prozent auf die Ladepreise in der Mer-App.

„Gemeinsam mit Ikea gestalten wir die Ladeinfrastruktur von morgen und leisten einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität“, so Günter Fuhrmann, Geschäftsführer Mer Germany. „Dieses Projekt zeigt, wie Partnerschaften zwischen Unternehmen die Mobilitätswende entscheidend vorantreiben können und gleichzeitig den Vorteil für die Kund:innen im Fokus haben.“

Die Tarife gestalten sich wie folgt:

Mer-Ladepreise für registrierte Kunden

AC Tarif (Normallader bis 49 kW): 0,49 €/kWh

DC Tarif (Schnelllader 50-75 kW): 0,57 €/kWh

HPC Tarif (High Power Charger ab 76 kW): 0,69 €/kWh

Mer-Ladepreise für nicht-registrierte Kunden