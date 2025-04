Elektroautos für die Netzstabilität: Pilotprojekt OctoFlexBW geht in die nächste Phase

OctoFlexBW, das Pilotprojekt von Octopus Energy und dem Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW zur Nutzung der Flexibilität von Elektroautos für die Netzstabilisierung, geht in die nächste Phase.

Im Rahmen von OctoFlexBW wird das Laden von E-Autos der Octopus-Kunden intelligent gesteuert, um Netzüberlastungen in Baden-Württemberg und ganz Deutschland zu vermeiden. Es geht also um „Redispatch 3.0“ mit dem Ziel, das bestehende kostenbasierte Redispatch-Regime in Deutschland um eine marktbasierte Komponente für dezentrale Kleinstflexibilitäten zu erweitern. Dies soll Kosten sparen und neue Potenziale erschließen.

„Kleinstflexiblitäten haben ein enormes Potenzial. Zusammen mit TransnetBW als innovativem Partner zeigen wir heute schon, wie Elektromobilität intelligent ins Netz integriert werden kann“, so Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy Germany. „Das Ergebnis ist eine Win-Win-Win-Situation für die Endkundinnen und -kunden, die Netze und die Energiewende. Gleichzeitig ist OctoFlexBW auch eine klare Aufforderung an die Politik: Unsere innovativen Projekte stehen bereits in den Startlöchern – wir sind bereit, Lösungen für ein günstigeres und effizientes Energiesystem zu liefern. Aber dafür muss die kommende Regierung die Digitalisierung des Energiesystems, den Rollout von Smart Metern wieder in den Fokus rücken und damit den Rahmen für Innovation setzen.“

„E-Fahrzeuge sind zuverlässige Quelle für dezentrale Flexibilität“

„Die Erfahrungen aus dem OctoFlexBW-Projekt zeigen: Elektrofahrzeuge sind eine zuverlässige Quelle für dezentrale Flexibilität und die Akzeptanz unter den E-Mobilisten ist hoch“, sagt Werner Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung von TransnetBW. „Die digitale Kommunikation zwischen TransnetBW und Octopus funktioniert reibungslos. Bei hoher Netzauslastung rufen wir verbindlich Kapazitäten von Octopus Energy ab, woraufhin Octopus die Ladevorgänge der Elektrofahrzeuge so verschiebt, dass es der Netzstabilität dient und die Kundinnen und Kunden von günstigeren Preisen ohne Komforteinbußen profitieren. Wir zeigen, dass Elektrofahrzeuge eine wichtige Rolle für die Systemstabilität spielen können. Jetzt brauchen wir die entsprechenden rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für die Skalierung.“

In der ersten Phase von OctoFlexBW stand vor allem die reibungslose Kommunikation zwischen den IT-Plattformen – DA/RE von TransnetBW und Kraken bei Octopus Energy – im Fokus, wobei ein Pool von circa 100 Elektrofahrzeugen verwendet wurde. DA/RE steht für „DAtenaustausch/REdispatch“ und ist laut den Entwicklern die erste digitale Plattform zur netzbetreiberweiten Umsetzung von Redispatch 2.0 einschließlich der bilanziellen Abwicklung. Dabei stelle die Systemführung von TransnetBW über DA/RE Signale im Falle einer Netzüberlastung zur Verfügung, die Kraken in eine intelligente Ladestrategie übersetzt und zur Koordination der angeschlossenen Elektrofahrzeuge nutze.

Das erste Fazit

Der End-to-End-Prozess, also der Datenaustausch nach Redispatch-2.0-Standards, sei „vollständig integriert, automatisiert, skalierbar und damit ein voller Erfolg“, lautet das erste Fazit. Die ausgewerteten Daten aus OctoFlexBW zeigen demnach, dass die Steuerung von Ladevorgängen zuverlässig funktioniert und Flexibilität planbar und mit hoher Erbringungsgüte bereitstellen kann. „Damit wurde in der ersten Projektphase ein planwertbasierter Prozess erfolgreich implementiert, in dem Octopus Energy wie für konventionelle Kraftwerke Soll-Fahrpläne für den Fahrzeugpool inklusive Flexibilitätspotenzial erstellt, die TransnetBW im Redispatch-Fall gezielt abrufen kann“, so die Partner.

Die Teilnahmequote der Fahrzeuge am Pilotversuch lag bei 100 Prozent, da jedes Fahrzeug im Bedarfsfall die angeforderte Flexibilität zur Verfügung stellen konnte, wobei den Angaben nach im Durchschnitt etwa ein Drittel der Fahrzeuge pro Abruf benötigt wurde. Mehr als 90 Prozent davon reagierten wie geplant und stellten die angefragte Flexibilität zur Verfügung.

Das Feedback der teilnehmenden E-Mobilisten sei „durchweg positiv, da sie die Steuerung gar nicht bemerkt haben und durch die Verschiebung des Ladevorgangs in Kombination mit dem Tarif Intelligent Octopus Go von günstigeren Strompreisen profitieren“.

In der nächsten Projektphase wird nun eine Bilanzierung umgesetzt, die alle energiewirtschaftlichen Prozesse berücksichtigt. Gleichzeitig werden deutlich mehr Elektrofahrzeuge einbezogen – Ziel sind 1.500 oder mehr Exemplare. Die gewonnenen Daten nutzen TransnetBW und Octopus Energy, um Prozesse wie Baselining, Monitoring, aber auch ihre Prognosen zu verbessern. Darüber hinaus gewinnen die Projektpartner Erkenntnisse über das Potenzial von Kleinstflexibilitäten und zur Akzeptanz bei Endkundinnen und Endkunden.

„Wichtig ist nun ein regulatorischer Rahmen für die Anerkennung der Abrufkosten für Übertragungsnetzbetreiber, um das Potenzial aus haushaltsnahen Flexibilitäten für das Gesamtsystem zu heben und damit perspektivisch die Netzentgelte zu senken“, wird abschließend betont.