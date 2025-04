Genesis X Gran Coupé und X Gran Cabriolet zeigen neue Designrichtung

Hyundais Edelmarke Genesis präsentiert zwei neue Konzeptfahrzeuge. Zehn Jahre nach dem Start will man „eine neue Ära“ einläuten. Während das Design der Studien auch für künftige Elektroautos stilbildend sein wird, planen die Südkoreaner inzwischen einen langsameren Umstieg auf Stromer.

„In den zehn Jahren seit Einführung unserer Marke hat Genesis seine einzigartigen Werte an mehr als 1,3 Millionen Kunden auf der ganzen Welt weitergegeben“, so Mike Song, Global Head von Genesis. „Den Start ins nächste Jahrzehnt unserer Marke möchten wir nutzen, um neue Modelle zu präsentieren und unser Streben nach Hochleistungstechnologien und zukunftsweisendem Luxusdesign zum Ausdruck zu bringen.“

Die neuen Konzeptmodelle X Gran Coupé und X Gran Cabriolet sind Weiterentwicklungen der Luxuslimousine G90, des Flaggschiffs der Genesis-Modellpalette. Beide Fahrzeuge zeigen laut dem Unternehmen mit unterschiedlichen Stilrichtungen die zukünftige Positionierung der Marke „als emotionsgeladene Luxusmarke“. Das X Gran Coupé unterstreiche die für Genesis typische Mischung von Eleganz und Sportlichkeit. Das X Gran Cabriolet bringe „die Freiheit zum Ausdruck, die ein Fahrzeug ohne festes Fahrzeugdach bietet. Auf diese Weise entsteht eine direkte Verbindung zur Umgebung“.

„Beide Modelle sind ein individueller Ausdruck unseres Luxus-Anspruchs und bieten ein außergewöhnliches Fahrerlebnis“, sagt Ilhun Yoon, Leiter des Genesis Design Centers in Seoul. Als Antrieb dient beiden Designstudien ein 3,5-Liter-V6-Biturbomotor mit 305 kW/415 PS und einem maximalen Drehmoment von 549 Newtonmetern.

Genesis hat sich zwar kürzlich zur Elektromobilität bekannt, die Elektrifizierung erfolgt jedoch langsamer, als es die Marke geplant hatte. Im letzten Jahr ist man von den 2021 verkündeten Plänen abgerückt, schon ab 2025 nur noch Elektroautos und Wasserstofffahrzeuge auf den Markt zu bringen.

E-Autos & Hybride künftig stärker im Fokus

Nach aktuellem Stand wird die E-Limousine Electrified G80 ab dem zweiten Quartal 2025 mit längerem Radstand und höherer Reichweite angeboten. Das SUV Electrified GV70 wird im Zuge eines Facelifts zur Mitte seines Lebenszyklus ab Sommer optisch aufgefrischt und auch mit höherer Reichweite verkauft. Der SUV-Crossover GV60, das erste Genesis-Modell auf einer reinen E-Auto-Plattform, bietet ab 2025 ein aktualisiertes Exterieur.

„Das vollelektrische Genesis Trio bildet das Fundament für die ehrgeizigen und langfristigen Pläne der Marke in Europa. In den kommenden Jahren folgen weitere Elektroautos in neuen Fahrzeugsegmenten“, so das Unternehmen im Januar. „Die Einführung des leistungsstarken GV60 Magma markiert dabei den Eintritt der Marke in die Welt der vollelektrischen Hochleistungsmodelle. Darüber hinaus wird die Modellpalette künftig mit effizienten Hybridmodelle erweitert.“

Das Verbrenner-Flaggschiff G90 ist in Deutschland und der Schweiz noch bis Mitte des Jahres erhältlich. Künftig will sich Genesis in Europa vollständig auf elektrifizierte Fahrzeuge konzentrieren. „Seit unserem Start in Europa gilt Genesis als Vorreiter im Bereich Premium-Elektromobilität“, so Andrew Sellars, Vertriebsleiter bei Genesis Motor Europe. „Mit unserer neuen Elektrifizierungsstrategie reagieren wir auf das Feedback unserer Kunden und die Anforderungen des Marktes. Wir sind zuversichtlich, dass der Schritt hin zu einer komplett elektrifizierten Produktpalette in Europa, zu der auch neue Hybridmodelle gehören, der richtige Weg ist.“