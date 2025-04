DCS-Ladenetzwerk wird um Shell Recharge erweitert

Nach CPOs (Charge Point Operator) wie Aral Pulse, Ioniq und E.On Drive Infrastructure nimmt die Digital Charging Solutions GmbH (DCS) nun auch Shell Recharge in das „Preferred Partner Program“ auf. Damit erhalten Nutzer Zugang zum Ladenetz von Shell Recharge zu günstigen Preisen.

„E-Fahrerinnen und Fahrer profitieren über das Programm von besserer Planbarkeit, geringeren Kosten und vom Zugang zu hochwertigen Shell Recharge-Ladepunkten mit hoher Netzabdeckung“, so DCS. Ab sofort könnten DCS-Kunden die 1.500 Ladepunkte von Shell Recharge in Deutschland, rund 300 davon in unmittelbarer Autobahnnähe, zu attraktiven Festpreisen nutzen. An AC-Ladepunkten zahlen sie demnach 35 Cent/kWh und an DC-Ladepunkten 49 Cent/kWh.

Shell-Recharge-Ladestationen stehen vor allem an Shell-Tankstellen, aber auch an Parkplätzen von Rewe, Penny, KFC und ersten Fachmarktzentren von Redevco zur Verfügung. An den Schnellladesäulen können E-Fahrer mit bis zu 360 kW Strom aus erneuerbaren Energien laden. Währenddessen können sie sich an den anliegenden Shell-Shops während des Aufladens zum Beispiel mit Kaffee, Snacks und Artikeln des täglichen Bedarfs versorgen.

DCS entwickelt digitale Ladelösungen für Automobilhersteller und Flottenbetreiber. Mit dem DCS-eigenen Ladedienst Charge New profitieren E-Auto-Fahrer auch direkt vom Zugang zu einem dem Anbieter zufolge größten Ladenetze Europas. Geboten würden mehr als 980.000 Ladepunkte in 31 Märkten weltweit. Seit Anfang 2019 ist die Digital Charging Solutions GmbH Teil des Mobility Joint Ventures der BMW Group und der Mercedes Benz Group. Im Herbst 2021 wurde BP zum dritten Shareholder.

„Wir freuen uns, dass wir mit Shell Recharge einen weiteren Premiumanbieter in unser ‚Preferred Partner Program‘ aufnehmen können. Damit machen wir das Ladeerlebnis unserer Kundinnen und Kunden noch verlässlicher sowie Elektromobilität damit noch attraktiver. Dank der Zusammenarbeit mit herausragenden Partnern wie Shell Recharge bieten wir eine einzigartige Mischung aus Netzabdeckung und attraktiven Konditionen“, erklärt Jörg Reimann, CEO von DCS.

Florian Glattes, Leiter des Shell Tankstellengeschäftes DACH: „Mit derzeit 1.500 Shell Recharge Schnell-Ladepunkten – mehr als doppelt so viel wie noch Anfang 2024 – haben wir ein attraktives und wachsendes E-Ladenetz in ganz Deutschland geschaffen. Wir freuen uns, den vielen DCS-Kunden in unserem Ladenetzwerk nun ein noch besseres Angebot zum Aufladen bei uns bieten zu können.“