VW soll Range-Extender-Modelle für Europa erwägen

Wegen der schwächelnden Nachfrage nach Elektroautos denkt laut einem Bericht auch Volkswagen darüber nach, Stromer mit sogenanntem Range Extender in Europa einzuführen. Für die USA entwickelt eine Tochter solche Antriebe schon, die Technik könnte auch aus Asien kommen.

Die wiederbelebte Marke Scout für den US-Markt hat bereits angekündigt, ihre ersten Modelle mit Range Extender anzubieten. Dabei dient ein zusätzlicher Verbrenner an Bord als Stromgenerator, wenn die Batterie für den stets reinen E-Antrieb der Räder leer ist. Durch schnelles Nachtanken für die Stromerzeugung an Bord statt langsames Laden an externen Quellen sind damit weitere Strecken ohne längere Unterbrechung möglich.

In China präsentierte Volkswagen bei einer Messe eine Range-Extender-Studie. Auch für Europa ziehe Unternehmenschef Oliver Blume den EREV (Extended Range Electric Vehicle) in Betracht, schreibt die Automobilwoche. Man arbeite daran, die Technik in zukünftige E-Autos zu implementieren, heiße es in Wolfsburg. Denkbar sei auch eine Umrüstung der aktuellen E-Auto-Modelle wie ID.4 oder ID.7, so Insider.

Keine neue Technologie

Chevrolet und Cadillac hatten schon Range-Extender-Fahrzeuge im Angebot, auch BMW mit dem i3 oder Opel mit dem Ampera. Angesichts günstiger werdender Batterien mit größerer Speicherkapazität für längeres rein elektrisches Fahren gerieten Range-Extender-Antriebe ins Abseits. Nun werden sie aber wieder als Brückentechnologie gesehen, da viele Autofahrer immer noch mit vollelektrischen Autos fremdeln. In China ist die Nachfrage nach E-Autos mit Verbrenner-Stromgenerator zuletzt schon stark gestiegen.

Das Fahrverhalten von Range-Extender-Fahrzeugen entspricht dem von Elektroautos. Das gilt – bis auf das Motorengeräusch – auch beim Zuschalten des Verbrenners. Denn dieser ist anders als bei Plug-in-Hybriden lediglich zur Energieerzeugung an Bord, es besteht kein direkter Kontakt zu den Rädern. Im optimalen Drehzahlbereich kann der Verbrenner dabei sparsamer arbeiten als in einem Plug-in-Hybrid. Gegenüber einem reinen Batterieauto (Battery Electric Vehicle/BEV) kann zudem eine kleinere Batterie verbaut werden. BEV lassen sich zudem leichter zu EREV umrüsten als zu Plug-in-Hybriden, was dem Hersteller Kostenvorteile bietet.

Mazda hat sein Elektroauto MX-30 neuerdings mit Range Extender im Angebot – und die rein elektrische Version in Europa aus dem Programm genommen. Der Hyundai-Konzern plant laut der Automobilwoche neue EREV-Modelle, Stellantis hat über den chinesischen Partner Leapmotor bereits eine entsprechende Lösung im Verkauf. Die chinesischen Hersteller setzen schon im größeren Stil auf die Technik. In der Volksrepublik sind EREV der aktuell am schnellsten wachsende Markt. Das könnte laut Branchenkennern auch auf den europäischen Markt überschwappen.