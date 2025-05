Range-Extender-Fahrzeuge verbreiten sich in China, Comeback in Deutschland?

Elektrofahrzeuge mit „Range-Extender“-Antrieb (Reichweitenverlänger, kurz EREV) werden über die Räder stets mit Strom bewegt. Ist die Batterie leer, kann sie statt an der Steckdose mit einem als Stromgenerator agierenden kleinen Benzinmotor direkt an Bord geladen werden. Entsprechende Modelle wie der BMW i3 REx setzten sich nicht und verschwanden vom Markt. Die Technik könnte nun aber vor dem Comeback stehen.

Trotz gestiegener Akkukapazitäten und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur verläuft die Umstellung auf vollelektrische Mobilität langsamer als gedacht. Vor allem für Langstreckenfahrer und in Regionen mit unzureichenden Lademöglichkeiten bleiben Fahrzeuge mit Range Extender daher nach Meinung einiger eine praktikable Alternative. So sind Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometern möglich – und damit in etwa doppelt so viel wie von durchschnittlichen rein batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV).

Da der Verbrennungsmotor bei Range-Extender-Elektrofahrzeugen nicht die Räder antreibt, sondern ausschließlich der Stromerzeugung dient, kann die Fahrbatterie kleiner ausfallen als bei einem BEV. Das senkt Fahrzeuggewicht und Kosten. Wie Plug-in-Hybride besitzen auch EREVs einen Anschluss zum externen Laden. Sie bieten weitere Vorteile: Der Verbrennungsmotor läuft meist im lastoptimalen Drehzahlbereich, wodurch der Verbrauch geringer ist. Das Fahrzeug fährt sich wie ein E-Auto, und die Antriebstechnik fällt simpler und damit kostengünstiger aus als in einem Plug-in-Hybrid.

In Deutschland spielen EREVs bisher keine Rolle

In China sind Range-Extender-Modelle anders als hierzulande stark im Kommen. Die Analysten von Jato Dynamics haben den Absatz von EREVs in Deutschland und China seit dem Jahr 2019 miteinander verglichen. Vor sechs Jahren wurden demnach hier mehr als 3,2 Millionen Pkw mit Verbrennungsmotor und knapp 298.000 Elektrofahrzeuge zugelassen. Davon waren 63.000 BEVs und gut 45.000 Plug-in-Hybride, aber nur 265 Fahrzeuge mit Range Extender. In den Folgejahren waren es noch weniger EREVs, wohingegen der Absatz an reinen E-Autos, Mild- und Plug-in-Hybriden stark zunahm.

Benziner und Diesel verkauften sich dagegen immer schlechter. 2023 und 2024 kamen die Verbrenner nicht einmal mehr auf 1,5 Millionen Zulassungen pro Jahr. Immerhin stieg aber wieder die Zahl der Fahrzeuge mit Reichweitenverlängerer: 2024 rollten gut 1.100 neue Modelle mit Range Extender auf deutsche Straßen. „Gemessen an den mehr als 1,3 Millionen Elektrofahrzeugen, die 2024 bei uns zugelassen wurden, ist das allerdings nichts. Das sind nicht einmal 0,1 Prozent“, sagt Eric Haase, Managing Director von Jato Dynamics in Deutschland.

China wieder mal Vorreiter

Ganz anders sieht die Sache in China aus. Auch hier spielten die EREVs bis 2021 so gut wie keine Rolle. Nur mit Batterie fahrende Autos hatten da schon einen Marktanteil von 11,3 Prozent. Und im Jahr darauf war bereits fast jeder fünfte Neuwagen ein BEV. Der Marktanteil der Range Extender betrug dagegen erst 1,2 Prozent. Aber schon ein Jahr später hatte sich der Anteil mehr als verdoppelt und nahm damit schneller zu als von den vergleichbaren Plug-in-Hybriden.

„Im Jahr 2024 konnte China bereits eine Million EREV-Zulassungen verzeichnen“, berichtet Haase. „Das ist ein Wachstum von sagenhaften 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“ Damit lag der Marktanteil der Range Extender bereits bei fünf Prozent. Der Absatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ist seit 2019 dagegen von fast 92 auf gut 42 Prozent Marktanteil gesunken.

„Um die Elektromobilität voranzubringen, ist den Chinesen jedes Mittel recht. Auch eine klassische Brückentechnologie“, sagt Haase. „Und sie werden ihre neuen EREVs bald sicher auch in anderen Teilen der Welt anbieten.“ Das sollte den Europäern zu denken geben. Vielleicht sei die Zeit tatsächlich reif für ein Comeback der Range Extender auch bei uns. Neue Versuche der Etablierung gibt es schon, so bietet der Stellantis-Partner Leapmotor sein E-SUV C10 inzwischen auch mit Range-Extender-Technik (Artikelbild) an.