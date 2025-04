Firefly-Erstlingswerk dürfte in Deutschland knapp 30.000 Euro kosten

Der chinesische Elektroautobauer Nio will mit den neuen Marken Onvo und Firefly verstärkt in den Massenmarkt vordringen, vor allem auch in Europa. Das Ende 2024 vorgestellte kleine Elektroauto von Firefly geht zuerst in den Export. Dazu gibt es nun einen konkreten Zeitplan.

Firefly hat sein gleichnamiges Debütmodell vor Kurzem in China auf den Markt gebracht. Dort soll das „kleine, intelligente Elektroauto der Oberklasse“ ab Ende April ausgeliefert werden. Das Modell soll nun zudem schrittweise in 16 weiteren Ländern eingeführt werden. Nio gibt an, dieses Jahr 25 Länder und Regionen erschließen zu wollen.

Norwegen und die Niederlande werden die ersten europäischen Märkte sein, in denen Firefly verfügbar ist. Die Markteinführung ist hier für diesen Sommer geplant, die ersten Auslieferungen werden im Herbst erwartet. Das Angebot von Firefly wird über die bestehenden Vertriebsstandorte von Nio präsentiert.

Die Preise für den Firefly beginnen bei 29.900 Euro in den Niederlanden und 279.900 NOK (ca. 23.700 Euro) in Norwegen. In den Niederlanden sind im Preis 21 Prozent Mehrwertsteuer enthalten, in Norwegen wird beim Kauf eines Elektroautos dieser Preisklasse keine Mehrwertsteuer fällig. Nio verspricht den Kunden ein umfassendes Garantiepaket sowie eine umfangreiche Serienausstattung. Preise für andere Märkte wie Deutschland stehen noch nicht fest, das Erstlingswerk von Firefly dürfte hier aber knapp 30.000 Euro kosten.

Der 4,0 Meter lange, 1,78 Meter breite und 1,56 Meter hohe Firefly wird von einem Elektromotor mit 105 kW/143 PS Leistung angetrieben, was eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h ermöglicht. Das Leergewicht wird mit 1.492 Kilogramm angegeben. Der Firefly nutzt eine Batterie mit LFP-Zellen (Lithium-Eisenphosphat). Die 41,2 kWh Speicherkapazität erlauben gemäß WLTP-Norm eine Reichweite von bis zu 330 Kilometern.

Geladen wird das Akkupaket an DC-Stationen mit bis zu 100 kW, der Standard-Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll 29 Minuten dauern. AC-Laden ist mit 7 oder 11 kW möglich. Es gibt eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), mit der man die Fahrbatterie als Stromquelle für andere Elektrogeräte nutzen kann. Die maximale V2L-Leistung ist bisher nicht bekannt.

Firefly sollte nach früheren Angaben ein eigenes Netz an Batteriewechselstationen erhalten, da die Elektroautos von Firefly die auch in Europa bestehenden Power Swap Stations von Nio nicht nutzen können. Laut chinesischen Portalen werden aber doch keine eigenen Batteriewechselstationen eingerichtet. Dies lohne sich für ein einzelnes Modell nicht. Nios ab Anfang 2026 erwartete Batteriewechselstationen der fünften Generation sollen deshalb neben den E-Autos von Nio und Onvo auch die von Firefly unterstützen.