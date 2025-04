ACC drosselt wohl Pläne für Akku-Fabrik in Kaiserslautern, Fokus auf französisches Werk

Seit Sommer 2024 liegt der Bau eines geplanten weiteren Werks des Elektroauto-Akku-Fertigers ACC (Automotive Cells Company) in Kaiserslautern auf Eis. Laut einem Bericht soll die Produktion auf einem Teil des ehemaligen des Opel-Geländes nach aktuellem Stand noch hochgezogen werden, wenn auch in kleinerem Umfang.

ACC ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Autokonzerne Stellantis und Mercedes-Benz sowie von Total Energies. Der SWR hat recherchiert und von Insidern erfahren, dass man derzeit am Standort Kaiserslautern wohl noch festhält. Es sollen nun aber 1.500 statt 2.000 Mitarbeiter werden.

Das Unternehmen erklärte dem SWR auf Anfrage: „ACC fokussiert sich auf die Steigerung der Produktionseffizienz und auf die Wettbewerbsfähigkeit seiner Gigafactory in Billy-Berclau/Douvrin … Infolgedessen prüft ACC Optionen zur Anpassung seines Teams in Kaiserslautern. Eine Entscheidung über die Fortführung des Projekts in Kaiserslautern … wird nicht vor Ende 2025 erwartet.“

ACC hat im Mai 2023 im nordfranzösischen Billy-Berclau eine Batteriezellfabrik eingeweiht, die sich im Testbetrieb befindet. Neben Kaiserslautern sollte in Termoli in Italien noch ein weiteres Werk entstehen, doch auch der dritte Standort pausiert. Die Hälfte der Batterien des französischen Werks seien defekt, berichtet der SWR unter Berufung auf Insider. Die technologischen Grundlagen müssten offenbar auf den Prüfstand.

Ich glaube, das Problem ist, dass es nicht an einem Fehler liegt

Tim Hettesheimer vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe sagte dem SWR: „Ich glaube, das Problem ist, dass es nicht an einem Fehler liegt, sondern an vielen Fehlern, es wahnsinnig viele unterschiedliche Fehlerquellen innerhalb dieser Produktionskette gibt, die man erst mal kennenlernen muss. Und da haben die asiatischen Hersteller natürlich viele Jahre Vorsprung und konnten lernen, was wir jetzt auf europäischer Seite erst nachholen müssen.“

Weitere Gründe für die Zurückhaltung von ACC dürften der derzeit schleppende Absatz von Elektroautos und Planungsunsicherheiten wegen hoher Strom- und Energiepreise sein.

Statt in Kaiserslautern will ACC dem Bericht zufolge nun verstärkt in sein Werk in Frankreich investieren. Das Unternehmen habe bislang rund drei Millionen Euro Fördergelder von Bund und Land erhalten. Insgesamt seien 437 Millionen Euro an Fördermitteln zugesagt. Wenn vereinbarte Ziele nicht erreicht würden, könnten Gelder auch zurückgefordert werden, so das Bundeswirtschaftsministerium. Bund und Land wollen aber an der Fabrik in Kaiserslautern festhalten.

ACC-Vorstandschef Yann Vincent hat im März die Europäische Union um dringende finanzielle Unterstützung in der Anlaufphase der Produktion gebeten. Sonst könne es zu einem weiteren Scheitern eines großen europäischen Vorhabens der Akkuproduktion kommen, warnte er. Er bezog sich damit auf die Insolvenz des schwedischen Elektroauto-Batteriezellen-Start-ups Northvolt.