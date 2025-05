Studie: Bremsen- und Reifenabrieb Hauptquelle der Feinstaubbelastung in Städten

Eine Studie von EIT Urban Mobility, Transport for London (TfL) und der Greater London Authority (GLA) zeigt laut dem Portal Taxi Heute, dass Nicht-Abgasemissionen (NAEs), also Partikel aus Bremsen-, Reifen- und Straßenabrieb, inzwischen die Hauptquelle der Feinstaubbelastung durch den Straßenverkehr darstellen. Das ist besonders für Elektroautos relevant.

Die Untersuchung analysierte London als Fallbeispiel, um die Wirksamkeit technischer und politischer Maßnahmen zur Verringerung von NAEs zu bewerten. Feinstaub (PM/Particulate Matter) gilt weiterhin als eines der größten Umwelt- und Gesundheitsrisiken in Europa.

Im Jahr 2022 lag der Studie zufolge die PM2.5-Belastung in Europa für über 96 Prozent der Bevölkerung über den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Grenzwerten. Während traditionelle Abgasemissionen durch Elektrifizierung und Regulierung abnehmen, steigen die NAEs in Städten wie London, Mailand und Barcelona und machen zwischen 68 und 88 Prozent der verkehrsbedingten PM10-Emissionen sowie bis zu 78 Prozent der PM2.5-Emissionen aus. NAEs verschlechtern nicht nur die Luftqualität, sondern belasten auch Wasser und Böden, was langfristige ökologische Schäden und Mikroplastik-Anreicherung befürchten lässt.

Der Bremsenabrieb ist laut der Studie die größte Quelle von NAEs in urbanen Gebieten, wobei mehr als 40 Prozent der Partikel in die Luft gelangen. Reifenabrieb trägt ebenfalls wesentlich bei, wobei viele Rückstände in Straßenschmutz und Ökosysteme gelangen. Die typische Stop-and-Go-Fahrweise in Städten verstärkt beide Abriebsarten. Die ab 2026 beziehungsweise 2028 geltenden Euro-7-Normen werden erstmals Grenzwerte für Bremsen- und Reifenabrieb einführen, jedoch nur für neu zugelassene Fahrzeuge in der EU.

Elektroautos verursachen oftmals mehr Feinstaub auf der Straße, da ihre schweren Batterien zu höherem Fahrzeuggewicht führen. Dies erhöht den Reifenabrieb, besonders beim Beschleunigen, in Kurven und beim Bremsen. Zwar reduziert die Rekuperation, also das Verzögern mithilfe des Motors, den Bremsstaub, doch der zusätzliche Abrieb überwiegt meist. Daher stoßen E-Autos unter realen Bedingungen häufig mehr Feinstaubpartikel aus als Verbrenner. Hier sind laut Branchenkennern jedoch Fortschritte in der Reifentechnologie zu erwarten, die den Nachteil ausgleichen könnten.

Technische Innovationen reichen nicht aus

Die Studie hebt hervor, dass die beschleunigte Einführung verschleißfester Fahrzeugkomponenten in der gesamten Fahrzeugflotte schneller zu positiven Ergebnissen führen könnte. Allerdings sei bei Materialwechseln eine sorgfältige Bewertung der Toxizität notwendig, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Noch wirkungsvoller als technische Verbesserungen sei die Reduktion der privaten Autofahrten: Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, Rad- oder Fußverkehr könne Feinstaubemissionen bis zu fünfmal stärker senken als reine Elektrifizierung.

Eine Kosten-Nutzen-Analyse für London zeigt, dass verschleißfeste Bremsen und Reifen die wirtschaftlich effektivste Maßnahme gegen NAEs sind und bis 2050 einen gesellschaftlichen Netto-Nutzen von 235 Millionen Euro bringen könnten. Zusätzliche Veränderungen im Reiseverhalten und in der Fahrzeugnutzung könnten diesen Nutzen weiter steigern. Die Studie empfiehlt einen mehrstufigen Ansatz, der unter anderem die Ausweitung von Niedrigemissionszonen, Tempolimits zur Bremsenabriebreduzierung, Sanktionen gegen schwere Verbrennerfahrzeuge und die Verbesserung der Straßeninstandhaltung umfasst.

Zur nachhaltigen Bekämpfung der NAEs müsse der öffentliche Verkehr sowie die Infrastruktur für Fuß- und Radverkehr gestärkt werden, um die private Autonutzung zu verringern, so die Studienautoren. Yoann Le Petit von EIT Urban Mobility betont, dass nur eine koordinierte Kombination aus Regulierung, Innovation und Verhaltensänderung wirksam sei, um diese bislang wenig beachtete Form der Umweltverschmutzung zu verringern. Auf nationaler und europäischer Ebene fordert die Studie eine konsequente Umsetzung der Euro-7-Standards, Förderung innovativer Materialien und harmonisierte Messmethoden, um länderübergreifende Maßnahmen zu ermöglichen.