Tesla meldet 70.000 Supercharger-Schnelllader weltweit, 10.000 Neuinstallationen in 8 Monaten

Tesla hat Ende Juni den 70.000. „Supercharger“-Schnelllader eröffnet. Den jüngsten Meilenstein für sein unternehmenseigenes Stromtanktstellennetz meldete der US-Elektroautobauer, nachdem eine neue Station mit 12 Ladeplätzen in Burleson, Texas, in Betrieb genommen wurde. Die Anzahl der Säulen ist damit in den letzten acht Monaten deutlich gewachsen.

Mitte Oktober letzten Jahres hatte Tesla verkündet, mittlerweile über 60.000 seiner „Supercharger“-Schnelllader zu bieten. Das Supercharger-Netz ist laut dem Konzern die größte Schnellladeinfrastruktur weltweit und das umfangreichste öffentliche Schnellladesystem in Europa.

Die jüngsten Zahlen für Europa sind schon über ein Jahr alt. Im Mai 2024 hieß es, dass es zu diesem Zeitpunkt in 30 europäischen Ländern mehr als 14.000 Supercharger an über 1.100 Standorten gebe. In Deutschland stünden mehr als 3.600 Supercharger an über 200 Standorten zur Verfügung. Über 99 Prozent des Netzes seien mittlerweile für Nicht-Tesla-Fahrzeuge zugänglich und in naher Zukunft würden weitere Supercharger hinzukommen.

Go anywhere. 70,000 Supercharger posts across 53 countries, and counting! https://t.co/R8rkM6ESZj pic.twitter.com/piOqmBAch8 — Tesla Charging (@TeslaCharging) June 27, 2025

Seit 2023 errichtet Tesla die ersten Supercharger der vierten Generation. Die „V4“-Geräte (Artikelbild) zeichnen sich durch ein neues, höheres Design ohne Aussparung in der Mitte mit schwarzer statt roter Akzentfarbe und ein längeres, erstmals außen angebrachtes Ladekabel aus. Die Ladeleistung beträgt theoretisch bis zu 350 kW. Die vorherige Generation kommt auf maximal 250 kW, was derzeit die höchste von den in Deutschland erhältlichen Tesla-Elektroautos unterstützte Ladeleistung ist. Der nur in Amerika verkaufte Cybertruck kann mit über 300 kW am schnellsten laden.

Im März dieses Jahres hieß es, dass alle 250 unternehmenseigenen Schnelllade-Standorte von Tesla in Deutschland über „Supercharger“ der beiden neuesten Technikgenerationen V3 und V4 verfügen. Dadurch können die Batterien von Elektroautos des US-Herstellers und anderer Marken hierzulande überall mit bis zu 250 kW aufgeladen werden.

Tesla baut sein Ladenetz seit 2012 auf, seit 2014 auch in Deutschland. Anfangs war es nur für eigene Kunden zugänglich, mittlerweile können an fast allen Superchargern auch Elektroautos anderer Hersteller andocken.