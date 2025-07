Verbraucherzentrale kritisiert hohe Preise an öffentlichen Ladesäulen

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) kritisiert in einem aktuellen Positionspapier, dass das Laden von Elektroautos an öffentlichen Ladesäulen deutlich teurer ist als das Stromzapfen zu Hause über eine private Wallbox. Dabei bemängeln die Verbraucherschützer vor allem die hohe Preisgestaltung sowie fehlende Preistransparenz und problematische Abomodelle, die Nutzer an bestimmte Anbieter binden.

„Können E-Autofahrer:innen günstig laden, zum Beispiel zu Hause, liegen die Betriebskosten zum Teil deutlich unter denen von Benzin- oder Dieselfahrzeugen“, so der vzbv in dem Papier (PDF). „Die Preise an öffentlichen Ladesäulen sind dagegen deutlich höher und stellen für Personen, die in größerem Umfang öffentliche Ladesäulen nutzen müssen, zunehmend ein Problem dar.“

Durchschnittlich kostet die Kilowattstunde (kWh) an Wechselstrom-Ladesäulen (AC) laut dem vzbv 54 Cent, bei Schnellladern mit Gleichstrom (DC) 64 Cent. Im Vergleich dazu kann die Kilowattstunde an privaten Wallboxen unter 30 Cent liegen.

Besonders für E-Autofahrer ohne eigene Wallbox, zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern, sei das Laden an öffentlichen Säulen oft so teuer, dass sich die Kosten gegenüber Benzin- oder Dieselfahrzeugen kaum noch lohnen. Diese Kostenstruktur könnte die Kaufanreize für Elektroautos mindern, so der vzbv. Neben den hohen Preisen kritisiert der Verband auch die mangelnde Transparenz, die potenzielle Käufer abschrecken könne.

Um die Situation zu verbessern, fordert der vzbv von der EU-Kommission eine genauere Regelung der Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR). Die Weitergabe von Zusatzkosten, wie Gebühren für Zahlungskarten, soll auf tatsächlich anfallende Kosten begrenzt werden. Zudem soll die Preistransparenz erhöht werden: Ad-Hoc-Preise für das Laden sollen zentral erfasst und öffentlich zugänglich gemacht werden, außerdem sollen Abo-Tarife der Anbieter zentral bereitgestellt werden.

Eine regionale Monopolisierung von Ladesäulenbetreibern will der vzbv etwa durch überlappende Ladenetzwerke verhindern. Zusätzlich schlägt der Verband vor, das bereits für Lkw-Ladenetze genutzte Durchleitungsmodell auch für Elektro-Pkw zu prüfen. Dieses Modell ermöglicht es Kunden, ihren eigenen Stromanbieter an jeder Ladesäule zu nutzen, während der Betreiber der Säule ein Nutzungsentgelt erhält.

Der vzbv betont, dass eine Senkung der Ladepreise an öffentlichen Säulen ein entscheidender Schritt sei, um die Elektromobilität in Deutschland weiter voranzubringen.