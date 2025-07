Shell: 32 neue Schnellladepunkte in der Hauptstadtregion

Shell betont den Ausbau seines Schnelllade-Netzwerks in Berlin und Brandenburg: Ab sofort stehen an den Shell-Tankstellen Kaiserdamm (Charlottenburg) sowie an den Rewe-Fachmärkten Auerbachstraße (Charlottenburg/Wilmersdorf), Buckower Damm (Neukölln), Emmentaler Straße, (Reinickendorf) Schnellerstraße (Treptow-Köpenick), Rauchstraße (Spandau) sowie in Teltow/Brandenburg, Mahlower Straße, „Ultraschnellladesäulen“ für E-Autos zur Verfügung. Die neuen Standorte bieten jeweils vier bis sechs Ladepunkte.

„Nutzer profitieren von einer einfachen Bedienung sowie der Möglichkeit, bequem per Shell Recharge App, Ladekarte oder kontaktlos zu bezahlen. Geschäftskunden können mit der Shell Card ebenso Strom laden wie auch weiterhin Kraftstoffe auftanken“, wirbt der Ölkonzern.

Mit diesen insgesamt 32 Ladepunkten an sieben neuen Standorten setze man den Kurs fort, Elektromobilität alltagstauglich zu machen und ein flächendeckendes Schnellladenetz in Deutschland aufzubauen, so Shell. Berlin und Brandenburg würden dabei einen besonderen regionalen Schwerpunkt bilden. Mit 6.800 Elektrofahrzeugen pro 100.000 Pkw habe Berlin die höchste E-Auto-Dichte aller Bundesländer.

Florian Glattes, Leiter des Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz: „Unser Ziel ist es, das Laden so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten – genau dort, wo Menschen ohnehin unterwegs sind.“

Shell Recharge betreibt derzeit eigenen Angaben nach mehr als 1.600 Schnellladepunkte in Deutschland. Shell plant, dieses Netz in den kommenden Jahren weiter auszubauen, insbesondere an Tankstellen und außerdem in Kooperation mit Partnern wie Rewe. Das Unternehmen bietet an seinen Recharge-Schnellladesäulen Strom aus erneuerbaren Energiequellen und außerdem Snacks und Getränke inklusive Sitzgelegenheiten.