VW ID.3 Pro nachträglich digital auf 170 kW/231 PS aufrüstbar

VW bietet für den elektrischen Kompaktwagen ID.3 Pro ab dem Modelljahr 2025 eine nachträgliche Leistungssteigerung an. Damit kann die Antriebsleistung von 150 kW/204 PS auf 170 kW/231 PS erhöht werden – exakt das Leistungsniveau des teureren ID.3 Pro S. Kunden haben dabei die Wahl zwischen einem einmaligen Upgrade für 629 Euro oder einem monatlichen Abo für 18,90 Euro.

Der Preisunterschied zwischen dem ID.3 Pro und dem Pro S liegt bei etwa 8.000 Euro. Neben der stärkeren Leistung bietet der Pro S allerdings auch eine um 20 kWh größere Batterie, die eine WLTP-Reichweite von 568 Kilometern ermöglicht. Der ID.3 Pro bleibt hingegen bei 434 Kilometern Reichweite. Ein weiterer Unterschied ist die Beschleunigung: Der Pro beschleunigt in 7,6 Sekunden auf 100 km/h, der Pro S in 7,1 Sekunden. Beide Modelle erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Was sich hier beim ID.3 Pro durch die nachträgliche Leistungssteigerung ändert, ist unklar.

Auch das Drehmoment erhöht sich durch das Upgrade: von 265 auf 310 Newtonmeter. Laut Auto Motor und Sport, das sich auf Herstellerangaben beruft, verändern sich Verbrauch und Reichweite durch die Leistungssteigerung jedoch nicht. Technisch sei das Upgrade im Fahrzeug vorbereitet: Im Konfigurator ist der Hinweis „Vorbereitet für spätere Freischaltung: ‚Performance Upgrade‘, Systemleistung 170 kW“ vermerkt.

Im Fahrzeugschein ist bereits stets die maximale mögliche Leistung angegeben – also auch bei Fahrzeugen, die das Upgrade nicht aktiviert haben. Die tatsächliche Systemleistung beträgt ohne Freischaltung weiter 150 kW. Notwendig für das Upgrade ist ein Volkswagen-ID-Konto, das mit dem Fahrzeug verknüpft ist, sowie ein aktiver VW-Connect-Vertrag. Bestellt wird das Leistungsplus entweder direkt im E-Auto über den Touchscreen oder auf der VW-Website.

Zudem muss die Softwareversion 3.2.1 installiert sein. Beim Modelljahr 2025 ist diese laut VW serienmäßig vorhanden. Für Fahrzeuge mit älterer Version – etwa 3.0 – kann das notwendige Update kostenlos in der Werkstatt durchgeführt werden. Neben dem Performance-Upgrade lassen sich beim ID.3 des Modelljahres 2025 auch andere Funktionen nachrüsten, darunter Navigation, Abstandstempomat (ACC), Klimaautomatik und mehrfarbige Ambientebeleuchtung.