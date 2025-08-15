VW liefert 1,5-millionstes ID.-Elektroauto aus

Die Marke VW hat im Werk Emden das weltweit 1,5-millionste Fahrzeug aus der vollelektrischen ID.-Familie an einen Kunden übergeben. Bei dem Jubiläumsfahrzeug handelt es sich um einen schwarzen ID.7 Tourer Pro.

„1,5 Millionen ausgelieferte ID. Modelle – das zeigt klar: Volkswagen ist Vorreiter der Elektromobilität“, sagte Martin Sander, Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales.

Im September 2020 waren die ersten Exemplare der ID.-Familie von VW ausgeliefert worden. Mittlerweile führt die Marke die Zulassungsstatistik im Elektrosegment nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa an. „Das bestätigt uns, dass wir die passenden Fahrzeuge für unsere Kunden im Angebot haben. Wir sind als Unternehmen auf dem richtigen Weg. Volkswagen bleibt Taktgeber beim Hochlauf der Elektromobilität“, so Sander.

Das Werk in Ostfriesland steht exemplarisch für den Wandel von VW: In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen mehr als eine Milliarde Euro in den Umbau zum reinen E-Auto-Standort investiert. Neben Zwickau und der Gläsernen Manufaktur Dresden ist Emden das einzige Werk des Unternehmens weltweit, in dem schon heute ausschließlich E-Fahrzeuge gebaut werden. Weitere ID.-Modelle laufen in Hannover, Chattanooga (USA) sowie in Foshan, Changsha und Anting (alle China) vom Band.

Die ID.-Familie hat nach ihrem Start im Jahr 2020 stetig Zuwachs bekommen: Auf das Kompaktmodell ID.3, das erste ausschließlich als Elektroauto entwickelte Fahrzeug von VW, folgten das SUV ID.4 (2021) sowie dessen Coupé-Version ID.5 und der Elektrobus ID. Buzz und dessen Kastenwagen-Variante ID. Buzz Cargo im Jahr darauf. Jüngste Mitglieder sind der ID.7 und der ID.7 Tourer, die 2024 auf den Markt kamen. Letzterer war im ersten Halbjahr 2025 das meistzugelassene Elektroauto in Deutschland.

Vertriebsvorstand Sander sieht weiterhin Handlungsbedarf der Politik, um den Hochlauf der Elektromobilität schneller voranzutreiben: „Wir brauchen ein klares Signal und gezielte staatliche Fördermaßnahmen, um die Skepsis privater Käuferinnen und Käufer abzubauen und die Nachfrage in dieser Gruppe anzukurbeln.” Aktuell entfalle der Großteil der Neuzulassungen von Elektroautos auf gewerblichen Kunden, die andere Steuervergünstigungen erhalten.

VW will die ID.-Familie weiter ausbauen: 2026 soll die Serienversion des Kleinwagens ID. 2all für unter 25.000 Euro starten, später ein SUV-Derivat folgen. Für 2027 ist die Serienversion des ID. Every1 geplant, ein Einstiegsmodell für rund 20.000 Euro. Sander: „Das Ziel ist klar: Volkswagen will Elektromobilität für alle ermöglichen – bezahlbar, zuverlässig und nachhaltig.“