Aral-Chef: E-Mobilität „wichtige Ergänzung unseres Angebots“

Aral-Chef Achim Bothe hat mit dem Portal Autozeitung über die Elektromobilität gesprochen. Der Tankstellenbetreiber engagiert sich seit einiger Zeit verstärkt in dem Bereich und will zu einem führenden Anbieter von Schnelllademöglichkeiten werden.

Der Manager sieht die E-Mobilität nicht als Bedrohung für Tankstellen. „Ganz im Gegenteil: Sie ist eine wichtige Ergänzung unseres Angebots“, so Bothe. Mit „ultraschnellem Laden bieten wir ein Qualitätsprodukt“, das sich gegenüber dem Laden zu Hause abhebe. Je nach Fahrzeugtechnik könnten Elektroauto-Fahrer an Aral-Ladesäulen an zentral gelegenen Standorten in rund zehn Minuten mehrere hundert Kilometer Reichweite laden. Der Firmenchef sieht besonders schnelles Laden „als wichtigen Baustein der Zukunftsentwicklung von Tankstellen“.

Von seinem Kerngeschäft, dem Verkauf von fossilen Kraftstoffen, wird sich Aral aber nicht so schnell abwenden. Technologieoffenheit, sei „sehr wichtig“, sagte Bothe. In Deutschland gebe es zurzeit rund 49 Millionen Autos, darunter 1,65 Millionen elektrische. „Das heißt, die Antriebssysteme werden noch viele Jahre nebeneinander existieren, und wir müssen an unseren Tankstellen Produkte für Verbrenner sowie für E-Fahrzeuge bereithalten.“

Von der Politik wünscht sich das Management von Aral insbesondere Steueranreize für emissionsärmere Kraftstoffe, damit der Biokraftstoff-Anteil weiter erhöht werden kann. Der Tankstellen-Manager hält aber auch staatliche Anreize für E-Antriebe für nötig: Das abrupte Ende der Förderung für Elektroautos Ende 2023 sei „ein schlechtes Signal für den weiteren Hochlauf der E-Mobilität“, gewesen.

„Der Ausbau geht weiter“

Die Marke Aral pulse ist bereits einer der größten Schnelllade-Anbieter hierzulande. Der Ausbau gehe weiter, „aber natürlich behalten wir dabei auch die Marktentwicklung im Blick“, erklärte der Aral-Chef. Das Unternehmen habe inzwischen mehr als 3.600 Ladepunkte an über 500 Standorten am Netz, größtenteils an den eigenen Tankstellen. Kürzlich habe man den fünfmillionsten Ladevorgang an seinen Säulen seit dem Start des Geschäfts Ende 2020 verzeichnet.

Aral pulse sei zudem offizieller e-Charge Partner des ADAC und mehrfach im Connect-Ladenetztest zum besten Schnelllade-Anbieter Deutschlands gekürt worden. „Über die im letzten Jahr eingeführte Aral pulse App und die Ladekarte bieten wir unseren Kunden attraktive Konditionen. Wir stellen ihnen Ladeleistungen von bis zu 400 kW zur Verfügung, dazu unsere Tankstellen-Infrastruktur, Beleuchtung, Personal vor Ort und nicht zuletzt das Shop-Angebot unter der Marke Rewe To Go“, wirbt Bothe.

Im letzten Jahr hat das Unternehmen den ersten Aral-Ladepark in Mönchengladbach eröffnet. Es wird nach den Worten des Firmenchefs weitere solche Standorte geben, etwa am Hamburger und Berliner Flughafen sowie an der A40 in Bochum. „Entscheidend ist bei Ladeparks wie bei Tankstellen: Lage, Lage, Lage!“

Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur bremse Aral in erster Linie die in Deutschland überbordende Bürokratie. „Wir könnten schon rund 1000 Ladepunkte mehr am Netz haben, wenn Genehmigungs- und Netzanschlussprozesse schneller und einfacher wären“, erklärte Bothe. Die zentrale Forderung des Unternehmens seien einheitliche Baugenehmigungsregelungen für Trafostationen in allen Bundesländern. Trafos seien notwendig für die Errichtung von Schnellladesäulen und müssten von der Genehmigungspflicht befreit werden. Außerdem brauche es standardisierte und digitalisierte Prozesse, verbindliche Fristen sowie einen vorausschauenden Netzausbau.