Neuer Jaguar-Chef hält an umstrittener Elektroauto-Strategie fest

Jaguar Land Rover (JLR) stellt auf Elektromobilität um. Am ambitioniertesten ist Jaguar, das seine gesamte Modellpalette in diesem Jahr eingestellt hat und künftig exklusiv auf Luxus-Elektroautos setzt. Die Pläne und eine einleitende Werbekampagne sind nach Meinung einiger zum Scheitern verurteilt, das Unternehmen steht aber weiter hinter der neuen Strategie.

Ein Videoteaser zeigt die künftige Markenidentität von Jaguar. Zu sehen sind keine Fahrzeuge, sondern stattdessen eine avantgardistische, fast modische Inszenierung: In lebendigen Szenen treten Models in knallbunten, monochromen Outfits auf—etwa in gelben Aufzügen, blauen Korridoren oder einer rosafarbenen Wüstenkulisse, begleitet von elektronischer Musik. Die Bildsprache kommuniziert eine provokative, kreative Neuausrichtung. Kritik kam prompt auf, unter anderem von US-Präsident Donald Trump und Tesla-CEO Elon Musk.

JLR ist seit 2008 Teil des indischen Tata-Konzerns. Nach dem Ausscheiden von Adrian Mardell führt ab November mit PB Balaji nun auch ein Inder direkt die Geschäfte der Gruppe. Der Automobilhersteller halte an dem neuen Design fest, so Balaji, zeitgleich Finanzvorstand der JLR-Muttergesellschaft Tata Motors.

„Das ist also die Strategie“

„Wir haben unsere Pläne zusammengestellt, die Autos werden vorgestellt und stoßen bei den Kunden vor Ort auf begeisterte Resonanz“, sagte Balaji laut Automotive News im August in einem Telefonat mit Reportern. „Das ist also die Strategie.“

Jaguar wird bis nächstes Jahr keine neuen Autos produzieren. Das 2024 präsentierte Konzeptfahrzeug Type 00 (Artikelbild) soll einen durchaus konkreten Ausblick auf das in Zukunft zu Erwartende geben. Es handelt sich um ein zweitüriges Coupé mit festem Dach, das so wohl nicht in Serie gehen wird. Dennoch sollen Größe, Proportionen und das Design eine sehr genaue Vorschau auf das erste Serienmodell der nächsten Generation geben: Ein sportlicher Grand Tourer, der mit Porsches Batterie-Limousine Taycan konkurrieren soll und bereits auf öffentlichen Straßen getestet wird.

Das erste der zunächst drei geplanten Luxus-Elektroautos von Jaguar basiert auf der neuen JEA-Plattform. Die Architektur soll Reichweiten von bis zu 430 Meilen (692 km) ermöglichen und innerhalb von 15 Minuten 200 Meilen (322 km) nachladen können. Das Unternehmen hat die genaue Batteriekapazität noch nicht bestätigt, doch es wird von einem Akkupack mit mehr als 100 kWh ausgegangen.

Die Serienversion des kommenden elektrischen Luxus-Grand-Tourers von Jaguar soll Mitte 2026 starten. Danach sind zwei weitere Luxus-Stromer vorgesehen, darunter voraussichtlich eine größere Luxuslimousine sowie ein SUV – alle zu Preisen von über 100.000 Euro. Allerdings könnte es aktuellen Berichten zufolge zu Verspätungen beim Neustart von Jaguar kommen.