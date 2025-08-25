Nio-Chef: Kampf ums Überleben derzeit im Fokus

Bei einem Medientermin zum Vorverkaufsstart des neuen Nio ES8 (hier EL8 genannt) erklärte CEO William Li die Hintergründe der deutlichen Preissenkung für die nächste Generation des Flaggschiff-SUV des chinesischen Elektroautoherstellers.

Laut Li kämpft das Unternehmen um sein Überleben – und das habe absolute Priorität. „Wir haben den Preis des ES8 dort angesetzt, wo er sein sollte“, sagte der laut Car News China. Der Preis sei kein kurzfristiger Marketingtrick, sondern Ausdruck der Fähigkeit Nios, sich anzupassen.

Die dritte Generation des ES8, ursprünglich 2018 eingeführt, wurde in China kürzlich zur Vorbestellung freigegeben. Die Variante mit 100-kWh-Batterie startet bei 416.800 Yuan (etwa 49.600 Euro) und ist damit rund 25 Prozent günstiger als das Vorgängermodell. Die Version im BaaS-Modell (Battery as a Service), also ohne im Preis inbegriffene Batterie, kostet 308.800 Yuan (36.800 Euro). Laut unternehmensnahen Quellen wird der finale Verkaufspreis bei Markteinführung im September auf dem Nio Day nochmals unter 300.000 Yuan (36.700 Euro) für die Variante mit Miet-Batterie liegen.

Die Preisreduktion sei durch mehrere Maßnahmen möglich geworden, erklärte Li. Nio habe mit Zulieferern bessere Konditionen ausgehandelt und dadurch die Beschaffungskosten gesenkt. Zudem wurden die Forschungs- und Entwicklungskosten auf verschiedene Modelle verteilt. Gemeinsame Technologien wie die 900-Volt-Architektur, der Heckmotor und ein selbst entwickelter Chip kommen dabei mehrfach zum Einsatz. Außerdem wurde der Aluminiumanteil beim neuen ES8 reduziert.

Besonders der hausintern entwickelte Chip hat Li zufolge „wirklich viel Geld gespart“, im Vergleich zum vorherigen Modell, das noch eine Lösung von Nvidia nutzt. Mit Blick auf die enormen bisherigen Ausgaben in Forschung und Entwicklung (F&E) räumte Li ein, dass „nicht jeder Cent hocheffizient eingesetzt wurde“. Künftig sollen Bewertungsmodelle für die F&E-Abteilungen eingeführt werden, um die Kapitalrendite kurz- und langfristig zu erfassen.

Gleichzeitig betonte Li, dass Nio seine Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht kürzen, sondern effizienter gestalten werde. Einige Investitionen würden sich nach drei Monaten rentieren, andere erst nach ein oder zwei Jahren.

Auf Kritik von Bestandskunden wegen der umfangreichen Preissenkung beim ES8 ging Li ebenfalls ein. „Das neue Preismodell mag kurzfristig die Gefühle einiger bestehender Nutzer verletzen, aber langfristig wird es Nio helfen, im harten Wettbewerb zu bestehen“, so der CEO. Auf die Frage nach möglichen Überschneidungen mit dem Einsteigermodell L90 der neuen Nio-Massenmarke Onvo, stellte Nio-Präsident Qin Lihong klar: Der L90 richte sich an Familien, während der ES8 auf eine „hochwertige Erfahrung“ und Luxus abziele.

Nio macht derzeit noch hohe Verluste, auch wegen der Expansion in unter anderem Europa – neuerdings auch mit der neuen Volumenmarke Firefly. Finanzvorstand Stanley Yu Qu betonte im Juni, dass das Unternehmen ab dem zweiten Quartal eine Verbesserung der Kosteneffizienz anstrebe, ohne das Wachstum zu gefährden.