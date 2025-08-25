Nio-Chef: Kampf ums Überleben derzeit im Fokus

Bei einem Medientermin zum Vorverkaufsstart des neuen Nio ES8 (hier EL8 genannt) erklärte CEO William Li die Hintergründe der deutlichen Preissenkung für die nächste Generation des Flaggschiff-SUV des chinesischen Elektroautoherstellers.
Laut Li kämpft das Unternehmen um sein Überleben – und das habe absolute Priorität. „Wir haben den Preis des ES8 dort angesetzt, wo er sein sollte“, sagte der laut Car News China. Der Preis sei kein kurzfristiger Marketingtrick, sondern Ausdruck der Fähigkeit Nios, sich anzupassen.
Die dritte Generation des ES8, ursprünglich 2018 eingeführt, wurde in China kürzlich zur Vorbestellung freigegeben. Die Variante mit 100-kWh-Batterie startet bei 416.800 Yuan (etwa 49.600 Euro) und ist damit rund 25 Prozent günstiger als das Vorgängermodell. Die Version im BaaS-Modell (Battery as a Service), also ohne im Preis inbegriffene Batterie, kostet 308.800 Yuan (36.800 Euro). Laut unternehmensnahen Quellen wird der finale Verkaufspreis bei Markteinführung im September auf dem Nio Day nochmals unter 300.000 Yuan (36.700 Euro) für die Variante mit Miet-Batterie liegen.
Die Preisreduktion sei durch mehrere Maßnahmen möglich geworden, erklärte Li. Nio habe mit Zulieferern bessere Konditionen ausgehandelt und dadurch die Beschaffungskosten gesenkt. Zudem wurden die Forschungs- und Entwicklungskosten auf verschiedene Modelle verteilt. Gemeinsame Technologien wie die 900-Volt-Architektur, der Heckmotor und ein selbst entwickelter Chip kommen dabei mehrfach zum Einsatz. Außerdem wurde der Aluminiumanteil beim neuen ES8 reduziert.
Besonders der hausintern entwickelte Chip hat Li zufolge „wirklich viel Geld gespart“, im Vergleich zum vorherigen Modell, das noch eine Lösung von Nvidia nutzt. Mit Blick auf die enormen bisherigen Ausgaben in Forschung und Entwicklung (F&E) räumte Li ein, dass „nicht jeder Cent hocheffizient eingesetzt wurde“. Künftig sollen Bewertungsmodelle für die F&E-Abteilungen eingeführt werden, um die Kapitalrendite kurz- und langfristig zu erfassen.
Gleichzeitig betonte Li, dass Nio seine Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht kürzen, sondern effizienter gestalten werde. Einige Investitionen würden sich nach drei Monaten rentieren, andere erst nach ein oder zwei Jahren.
Auf Kritik von Bestandskunden wegen der umfangreichen Preissenkung beim ES8 ging Li ebenfalls ein. „Das neue Preismodell mag kurzfristig die Gefühle einiger bestehender Nutzer verletzen, aber langfristig wird es Nio helfen, im harten Wettbewerb zu bestehen“, so der CEO. Auf die Frage nach möglichen Überschneidungen mit dem Einsteigermodell L90 der neuen Nio-Massenmarke Onvo, stellte Nio-Präsident Qin Lihong klar: Der L90 richte sich an Familien, während der ES8 auf eine „hochwertige Erfahrung“ und Luxus abziele.
Nio macht derzeit noch hohe Verluste, auch wegen der Expansion in unter anderem Europa – neuerdings auch mit der neuen Volumenmarke Firefly. Finanzvorstand Stanley Yu Qu betonte im Juni, dass das Unternehmen ab dem zweiten Quartal eine Verbesserung der Kosteneffizienz anstrebe, ohne das Wachstum zu gefährden.
Kommentare
Gernot meint
Das schreibe ich ja seit Jahren und immer wieder meinen hier viele, ich erzähle Unsinn: wenn Du nicht mindestens 500.000 E-Autos im Jahr absetzt, hast Du keine Chance, wettbewerbsfähig zu sein. Wirklich gar keine. Da fehlen die Skaleneffekte – ganz egal wie gut und effizient Du sonst bist. Selbst mit 2-3 Mio. Autos im Jahr tun sich viele etablierte Player wie Mitsubishi schwer, die Transformation zur Elektromobilität erfolgreich zu schaffen und eben zu überleben.
Für Nio kommt hinzu, dass das Batterie-Wechselkonzept enorm kapitalintensiv ist, schlecht skaliert und Elektromobilität verteuert. Daneben wurde in einer Mischung aus Arroganz und Ignoranz der Markteintritt in Europa komplett gegen die Wand gefahren. Trotz mittlerweile 5 angebotenen Nio-Modellen hat Nio in den ersten 7 Monaten ganze 168 Autos in Deutschland zugelassen bekommen. Davon entfiel wahrscheinlich die Mehrheit noch ein erheblicher Teil auf Eigenzulassungen (Vorführwagen für die neuen Modelle). Das sind dann ein paar strategische Fehler zu viel, um zu überleben.
Besonders bitter für Nio: Die verkaufen seit 7 Jahren Autos. Der Elektronikrise Xiaomi verkauft als Auto-Newcomer nach einem Jahr am Markt mehr Autos als Nio (auch mehr als Xpeng und Leapmotor, die ebenfalls 6-7 Jahre am Markt sind). Und das ohne Auslandsmärkte zu bedienen.
Es wird am Ende darum gehen, welche Anbieter genug eigene, fortgeschrittene Technologie bieten, um aufgekauft zu werden: Elektronik-Architekturen, Software-Lösungen, Batterie-Innovationen, ADAS-Lösungen. Das kann ich bei Nio nicht abschließend beurteilen, aber die Batteriewechselstationen sehe ich nicht als Asset. Das ist ein Irrweg.
Sebastian meint
Die Sache ist ganz einfach: zu viele Fahrzeuge/Hersteller für zu wenig Markt.
David meint
Nio als Firma und als Batteriewechselpionier ist gerade dabei zu scheitern. Niemandem wird etwas fehlen, wenn sie vom Markt sind. Das ist so ähnlich wie mit einem amerikanischen Hersteller, der ja hierzulande in sieben Monaten nur 10.000 Zulassungen geschafft hat. Das sind halt Firmen, die im harten Wettbewerb mit anderen neuen Autofirmen, aber auch mit etablierten Spielern gescheitert sind. Blöd nur für Tesla-Bjørn, der auf beide Marken gesetzt hat.
simon meint
Solche schwächelnden Startups aufzukaufen kann für die deutsche Autoindustrie vielleicht die letze Chance in China sein.
Calimator meint
Nio hat mit dem Akku-Wechsel System aufs falsche Pferd gesetzt. Das System ist zu aufwendig und dank Schnellladung mit > 300 kw mittlerweile obsolet.
Außerdem gibt es aktuell zu viele chin. Hersteller und der Markt für E-Autos ist dort bald gesättigt. Eine Marktbereinigung ist längst überfällig und wird noch einige andere Hersteller treffen.