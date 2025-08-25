EnBW und Globus: Inzwischen über 500 Schnellladepunkte, weitere folgen

In den vergangenen eineinhalb Jahren haben die EnBW und die Einzelhandelskette Globus gemeinsam mehr als 500 Schnellladepunkte an bundesweit 39 Markthallen errichtet. Der Startschuss für diese Partnerschaft fiel im April 2024 mit der Eröffnung des ersten Schnellladestandorts in Limburg (Lahn).

Im Durchschnitt sind an jedem der bisherigen Standorte rund 14 Ladepunkte verfügbar. Ein besonderer Meilenstein war die Eröffnung des bislang zweitgrößten Ladeparks der EnBW Ende 2024 an der Globus-Markthalle Eschborn mit insgesamt 40 Ladepunkten.

Nils Behrens, bei Globus verantwortlich für das Projekt, zeigt sich zufrieden: „Durch den zielstrebigen Ausbau der Lademöglichkeiten an unseren Markthallen leisten wir gemeinsam mit der EnBW einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige und alltagsgerechte Mobilität der Zukunft.“

Das gemeinsame Ausbauprogramm ist noch nicht abgeschlossen. Bis Ende dieses Jahres sollen 11 weitere Globus-Standorte mit Schnellladeinfrastruktur ausgestattet werden. Insgesamt sieht die Partnerschaft über 750 Ladepunkte an mehr als 50 Globus-Markthallen in ganz Deutschland vor.

Volker Rimpler, Chief Technology Officer bei EnBW mobility+: „Unser Ziel ist es, dass sich das Laden des E-Autos nahtlos in den Alltag unserer Kund*innen integriert.“ Die Kombination aus flächendeckendem Netz und Einzelhandelsstandorten ermögliche es den Nutzerinnen und Nutzern, ihr Fahrzeug bequem während des Einkaufs zu laden.“

Die EnBW betreibt eigenen Angaben nach mit mehr als 7.000 Schnellladepunkten derzeit das größte Schnellladenetz in Deutschland. Die Partnerschaft mit Globus sei Teil der Strategie, Ladeinfrastruktur dort bereitzustellen, wo Menschen ohnehin Zeit verbringen – etwa beim Einkaufen.