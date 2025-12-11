Elektroauto-Warngeräusch: Tiefe Frequenzen schneiden am besten ab

Im Straßenverkehr können Elektroautos für Fußgänger und Radfahrer zur Gefahr werden, weil sie aufgrund ihres leisen Antriebs oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Hersteller müssen daher künstliche Fahrgeräusche einbauen. Ein Forschungsteam um die japanische Akustik-Expertin Mei Suzuki hat systematisch verschiedene künstliche Geräusche untersucht.
Die Forscher entwickelten eine Bibliothek von Klängen, darunter zahlreiche Varianten von rosa Rauschen – einer Geräuschform, in der die Energie mit steigender Frequenz abnimmt. Dadurch dominieren tiefe Töne, während hohe leiser klingen. Das Ergebnis ist dem Spiegel zufolge ein warmes Klangbild, das an natürliche Geräusche wie Regen, Wind oder Meeresrauschen erinnert. Inspiration holte sich das Team zudem aus der japanischen Lautmalerei.
Die entstandenen Klänge wurden Testpersonen sowohl im Labor als auch im realen Straßenverkehr vorgespielt. Die Teilnehmer bewerteten anschließend, wie auffällig, angenehm oder alarmierend die Geräusche wirkten.
In den Ergebnissen setzten sich tiefe Frequenzen besonders deutlich durch. Vor allem rosa Rauschen erwies sich als gut wahrnehmbar und zugleich passend für Elektrofahrzeuge, da es dem natürlichen Motorengeräusch ähnelt und sich auch im Straßenlärm klar abhebt. „Die Probanden nahmen das tieffrequente Rauschen selbst in lauter Umgebung zuverlässig wahr“, berichtete Suzuki. Damit könnte das Geräusch helfen, Unfälle zu vermeiden, insbesondere bei sehbehinderten Menschen.
Das Forschungsteam plant, diese Erkenntnisse künftig auch auf E-Bikes, E-Scooter und andere Mikromobilitätsgeräte zu übertragen – ein Bereich, in dem bislang kaum Forschung existiert. Suzuki: „Wir hoffen, mit unseren Ergebnissen zur Sicherheit im urbanen Raum beizutragen“. Die Entdeckung eines besonders geeigneten „Brummens“ könnte eines der größten Sicherheitsprobleme der Elektromobilität entschärfen, ohne den charakteristisch leisen Betrieb der Fahrzeuge aufzugeben.
Kommentare
Elvenpath meint
Das „akustisch wahrnehmen müssen“ steht leider im Gegensatz zur Lärmminderung, besonders in Wohngebieten.
Andi EE meint
Wichtig wäre generell, dass diese Geräuschabsonderung nur dann geschieht, wenn es nötig ist. Leider ist das bei fast allen Fahrzeugen der alten Hersteller unmöglich, da die Intelligenz in den Fahrzeugen fehlt.
Hat man hingegen die Intelligenz, ist die Geräuschabsonderung in praktisch allen Fällen unnötig, weil das Fahrzeug alles erkennt, Vektor, Geschwindigkeit / dementsprechende Absicht des vulnerablen Objekts, eine Kollisionsgefahr besteht.
Kann man gut in den aktuellen FSD-Videos sehen, wie fussgängerfreundlich sich das System verhält. Oder mehr Abstand präventiv generiert, wenn sich z.B. Fussgänger am Strassenrand irgendwas erledigen.
brainDotExe meint
Ziemlich unnötig, koster neu Geld und Entwicklungsaufwand.
*kostet nur
A-P meint
Es geht um Sicherheit für blinde Menschen. Da Verbrenner Motorgeräusche machen, können sich Blinde daran orientieren, wo sich das Fahrzeug nähert. Deshalb müssen E-Autos, die keine Motorgeräusche erzeugen, künstliche Geräusche erzeugen.
Es bringt nichts, wenn das E-Auto wahnsinnig tolle Assistenzsysteme wie Tesla FSD hat. Denn es soll verhindert werden, dass Blinde durch ein plötzliches Erscheinen erschrecken.
Futur meint
Ich frage mich auch, warum ein Elektroauto ein Geräusch braucht, wenn da weit und breit kein Mensch ist, also beispielsweise auf dem Dorf oder abends in der Wohnstraße. Der Lärm ist doch wirklich nur dann sinnvoll, wenn da auch Menschen in der Nähe sind. Das Auto kann die Menschen doch erkennen und dann die Lautstärke des Lärms entsprechend regeln. KI hilft dabei.
Auch beim Lärm wird damit klar, dass ein paar Zeilen Code das Auto aktuell halten.
Mein Elektroauto von 2017 ist alt, aber glücklicherweise noch ganz still.
A-P meint
@Future: Nein! Auch mit den besten Assistenzsystemen + KI erkennt der Mensch (eventuell auch ein Blinder) nicht, wenn zum Beispiel aus Sicht der Sensoren oder Kameras der Mensch hinter einem Gegenstand steht (z. B. parkender LKW, Schild, Baum, parkender großer SUV usw.). Ich bin für dauerhafte Geräusche in der Stadt.