Elektroauto-Warngeräusch: Tiefe Frequenzen schneiden am besten ab

Im Straßenverkehr können Elektroautos für Fußgänger und Radfahrer zur Gefahr werden, weil sie aufgrund ihres leisen Antriebs oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Hersteller müssen daher künstliche Fahrgeräusche einbauen. Ein Forschungsteam um die japanische Akustik-Expertin Mei Suzuki hat systematisch verschiedene künstliche Geräusche untersucht.

Die Forscher entwickelten eine Bibliothek von Klängen, darunter zahlreiche Varianten von rosa Rauschen – einer Geräuschform, in der die Energie mit steigender Frequenz abnimmt. Dadurch dominieren tiefe Töne, während hohe leiser klingen. Das Ergebnis ist dem Spiegel zufolge ein warmes Klangbild, das an natürliche Geräusche wie Regen, Wind oder Meeresrauschen erinnert. Inspiration holte sich das Team zudem aus der japanischen Lautmalerei.

Die entstandenen Klänge wurden Testpersonen sowohl im Labor als auch im realen Straßenverkehr vorgespielt. Die Teilnehmer bewerteten anschließend, wie auffällig, angenehm oder alarmierend die Geräusche wirkten.

In den Ergebnissen setzten sich tiefe Frequenzen besonders deutlich durch. Vor allem rosa Rauschen erwies sich als gut wahrnehmbar und zugleich passend für Elektrofahrzeuge, da es dem natürlichen Motorengeräusch ähnelt und sich auch im Straßenlärm klar abhebt. „Die Probanden nahmen das tieffrequente Rauschen selbst in lauter Umgebung zuverlässig wahr“, berichtete Suzuki. Damit könnte das Geräusch helfen, Unfälle zu vermeiden, insbesondere bei sehbehinderten Menschen.

Das Forschungsteam plant, diese Erkenntnisse künftig auch auf E-Bikes, E-Scooter und andere Mikromobilitätsgeräte zu übertragen – ein Bereich, in dem bislang kaum Forschung existiert. Suzuki: „Wir hoffen, mit unseren Ergebnissen zur Sicherheit im urbanen Raum beizutragen“. Die Entdeckung eines besonders geeigneten „Brummens“ könnte eines der größten Sicherheitsprobleme der Elektromobilität entschärfen, ohne den charakteristisch leisen Betrieb der Fahrzeuge aufzugeben.